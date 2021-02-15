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Возле Белого дома задержали женщину: в руках у нее было письмо Байдену

Автор: Людмила Жукова

В Вашингтоне неподалеку от Белого дома полиция задержала женщину с письмом для президента Джо Байдена. Также с ней был вооруженный попутчик.

Об этом сообщает издание FoxNews.

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Отмечается, что задержали 66-летнюю женщину с мужчиной в субботу, 13 февраля. Она специально приехала в Вашингтон из другого штата, чтобы передать Джо Байдену письменное обращение. В машине гражданки США полиция также нашла оружие.

Женщина с мужчиной припарковали машину, недалеко от резиденции президента США и решили пройтись пешком, чтобы передать ему письмо на блокпост. В это время их задержала полиция и им пришлось объясняться, зачем они сюда приехали, да еще и с оружием.

Напомним, что Инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США состоялась 20 января 2021 года. Одновременно к присяге была приведена вице-президент Камала Харрис. Впервые церемония вступления в должность президента США состоялась на фоне продолжающейся в мире пандемии COVID-19.

Как мы ранее писали, президент США позвонил безработной и рассказал об экономическом плане.

Также мы ранее рассказывали, что президент США Джо Байден привез в Белый дом детскую кроватку. Это произошло сразу после его вступления в должность главы государства.

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