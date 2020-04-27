Кто возглавит КНДР при смерти Ким Чен Ына: названа неожиданная кандидатура

Ким Чен Ын умер - такую информацию распространили ряд иностранных СМИ. Они сообщали, что лидеру КНДР провели операцию на сердце и он скончался. После таких заявлений Северная Корея отреагировала на так называемый фейк и назвала эту информацию неправдой и "вредоносной". Но эксперты считают, что правительство Северной Кореи пытается скрыть смерть главы государства с целью получить время для утверждения приемника власти. Кто же может занять место лидера КНДР, если он все-таки умер читайте в материале Styler.

Как указывает BBC, наиболее очевидным вариантом стал бы приход к власти сестры главы государства, Ким Е Чжон.

"На сегодня складывается ощущение, что его сестра вполне типичный северокорейский ястреб. Она разделяет общие представления северокорейских элит о том, что США, Япония и Южная Корея в первую очередь враги КНДР, что Пхеньяну не следует налаживать отношения с международным сообществом, что стране не следует проводить реформы. Судя по всему, в рядах северокорейской верхушки не осталось сторонников открытия экономики по китайскому образцу", - рассказал эксперт BBC.

Что известно о Ким Е Чжон:

Сестре лидера КНДР 31 год, она занимает пост первого заместителя директора ЦК Трудовой партии. В юности она вместе с Ким Чен Ыном училась в Швейцарии. Сейчас является доверенным лицом брата и считается вторым по влиятельности человеком в стране.



Общественность узнала о ней во время похоронной службы Ким Чен Ира в декабре 2011 года. Впервые Ким Е Чжон официально упомянули как государственную служащую 9 марта 2014 года, когда она сопровождала брата на голосование в Верховном народном собрании КНДР.

Кто может еще стать преемником:

Эксперт сеульского Института политических исследований Асана сообщает, что в стране существует негласный консенсус в отношении того, что руководить ею может только человек из той же династии Ким и, что женщину на эту роль врядли возьмут. Остается еще средний брат Ким Чен Ира.



Ким Чен Чхоль — средний сын Ким Чен Ира, ему сейчас 38 лет. Он тоже учился в Швейцарии и был претендентом на пост руководителя КНДР, но, как сообщалось, уступил брату.

Стоит отметить, японская газета Yomiuri сообщила, что младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Е Чжон может стать новым главой страны в случае чрезвычайной ситуации.