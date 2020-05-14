В ВОЗ заявили про вторую волну коронавируса в Европе: будет еще хуже

Вторая волна коронавируса COVID-19 может грозить Европе уже осенью. Поэтому в ВОЗ призвали сейчас, когда наметился определенный спад, не радоваться и расслабляться, а наоборот - готовиться и укреплять систему здравоохранения.

Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что вторая волна болезни может быть еще смертоноснее. Об этом рассказал представитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге, пишет Telegraph.

Клюге отметил, что вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой других опасных инфекционных болезней, что еще больше усугубит ситуацию. Речь идет о сезонном гриппе и кори.

О том, что вторая волна COVID-19 может быть гораздо опаснее, говорят многие эксперты, приводя в пример пандемию "испанского гриппа" 1918-1920 годов.

Когда грипп впервые появился в марте 1918-го, он не был слишком опасным. Но потом он вернулся снова и погубил 50 миллионов людей.

Представитель ВОЗ говорит, что такая проблема может возникнуть у стран, где первая волна проходит относительно спокойно - это Африка и Восточная Европа.

"Что мы увидим в Африке и Восточной Европе? У них невысокие показатели заболеваемости, некоторые страны говорят: "Мы не такие, как Италия", а через две недели - бум! К сожалению, их может накрыть вторая волна, поэтому мы должны быть очень, очень осторожными", - заявил он.

Ранее мы писали, что в России нагло врут про смертность от коронавируса. Журналисты уличили власти в том, что реальная картина со смертями более ужасающая, чем это заявляется.