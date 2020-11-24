В ВОЗ увидели конец пандемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения отчитались о возможности преодоления пандемии коронавируса. Оптимизм вселяют отчеты о разработке новых вакцин и недавних докладов об их эффективности.

Такое заявление сделал гендиректор (ВОЗ) Тедрос Гебреисус 23 ноября, во время пресс-конференции в Женеве, пишет DW.

"В результате последних позитивных данных об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче. Сейчас есть реальная надежда, что вакцины - вместе с принятыми мерами в области охраны здоровья - помогут положить конец пандемии COVID-19", - заявил он.

Также Гебреисус призвал богатые страны помогать бедным в борьбе с пандемией. Причем он назвал такую помощь не благотворительной акцией, а способом положить конец пандемии, чтобы поднять мировую экономику.

Глава ведомства назвал сумму в 4,3 млрд долларов, которая потребуется для реализации программы ВОЗ. Эти деньги предполагается выделить на закупку и доставку большого количества вакцин, тестов и медикаментов. В следующем году для этих целей понадобится еще 23,8 млрд долларов.

Напомним, что в последние недели сразу несколько компаний-разработчиков сообщили об успешных испытаниях разработанных ими экспериментальных вакцин.

Напомним, что в Украине за последние сутки (на 24 ноября) выявили 12 287 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

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