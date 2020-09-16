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В ВОЗ сделали заявление о закрытии школ во время пандемии COVID-19

Среда 16 сентября 2020 08:43
В ВОЗ сделали заявление о закрытии школ во время пандемии COVID-19
В ВОЗ сделали заявление о закрытии школ во время коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Врачи рассказали, чем опасно закрытие школ для детей

Школы во время коронавируса должны закрываться в последнюю очередь. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По словам организации, исследование показало, что после открытия школ туда вернулось только 50% учащихся, а это большая беда.

Как сообщает издание The Telegraph, в ВОЗ отметили, что люди должны сделать выбор между работой баров, ночных клубов и школ, намекая на отказ от развлечений в пользу обучения.

"С учетом разрушительных последствий для детей, молодежи и нашего общества в целом" школы стоит закрывать только в местах с высоким уровнем передачи вируса, а "непрерывность образования должна быть гарантирована посредством дистанционного обучения", - сказали в ВОЗ.

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор, около 463 миллиона детей не смогли получить доступ к какому-либо дистанционному обучению, когда школы были закрыты.

"Огромное количество детей, образование которых было полностью нарушено, - это не что иное, как глобальная чрезвычайная ситуация в сфере образования. Согласно прогнозам, 24 млн детей бросят школу из-за COVID-19, вот почему мы призываем правительства уделять первоочередное внимание открытию школ после снятия ограничений", - сказала она.

В ВОЗ и ЮНИСЕФ напоминают, что для предотвращения инфекции в школах правительства должны обеспечить своевременное тестирование и изоляцию заболевших.

Как мы ранее сообщали, коронавирусная инфекция может повреждать ткани мозга.

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