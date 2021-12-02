В ВОЗ сделали заявление об "Омикроне": может поражать вакцинированных и переболевших

ВОЗ призывает все 194 страны, входящие в нее, ускорить программу вакцинации групп риска инфекции и быть готовыми к новой волне заболевших в больницах.

Больше всего случаев заражения новым штаммов в ЮАР, за ней идет Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Израиль, Австралия, Канада и другие.

Отметим, что смертей от нового штамма пока не зарегистрировано. Мутации Омикрона позволяют ему обходить иммунную систему людей, которые вакцинировались от коронавируса,а также переболевших.

"Этот вариант коронавируса нас очень удивил. Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали", - заявил вирусолог Тулио де Оливейра.

Пока рано говорить заменит ли в ЮАР "Омикрон" вариант "Дельта" по распространенности. Ученые в течении месяца смогут установить, насколько новый штамм способен "обходить" иммунитет, вызванный вакцинами или антителами.

Ограничения стран

Отметим, что некоторые страны уже начали вводить новые ограничения на въезд из-за нового штамма. Среди них Франция, Япония, Израиль и другие.