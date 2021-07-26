В ВОЗ рассказали, когда в Украину ворвется новая волна COVID-19

В Украине новую вспышку коронавируса вызовет штамм "Дельта". Это может произойти уже в конце августа - начале сентября.

О датах новой вспышки пока говорить рано, отметил Хабихт.

"Учитывая имеющиеся данные, широкое распространение "Дельта", меры общественного здравоохранения и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа - начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации, - сообщил Хабихт.

Выход - вакцинация

Глава бюро ВОЗ в Украине отметил, что сейчас удачное время вакцинироваться, пока штамм "Дельта" еще широко не распространился в стране.

"Дельта" действительно быстро распространяется, заражая незащищенных и уязвимых людей. Но и против этого штамма вакцины остаются эффективным средством избежать тяжелого течения болезни и смерти, что очень хорошо. Поэтому главное - вводить две дозы вакцины, обеспечивать себе полную защиту", - считает чиновник.

Хабихт напомнил, что по состоянию на 13 июля, то есть несколько недель назад, не менее 111 стран и территорий сообщили об обнаружении штамма "Дельта". Очевидно, что он продолжит распространяться, и в ближайшие месяцы будет доминировать в Европе и во всем мире.