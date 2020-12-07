В ВОЗ рассказали, как не подцепить COVID-19 во время новогодних праздников

Во время пандемии коронавируса на новогодние праздники людям лучше остаться дома и провести эти дни в кругу семьи. Также следует отказаться от мест скопления людей. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Свое обращение он опубликовал в Twitter.

"Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Из-за COVID-19 праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что мы не сможем их отметить", - сказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, лучше всего отказаться от путешествий на новогодние праздники и отмечать их дома. Не стоит также приглашать большие компании к себе домой в целях безопасности.

"Если вы все же встретитесь с членами других домохозяйств, сделайте это на улице, если сможете, сохраните дистанцию и наденьте маску", - напомнил глава ВОЗ.

Также он отметил, что маска и социальная дистанция продолжают быть основными способами профилактики коронавируса. Не стоит посещать транспорт и торговые центры в час пик. Если можете, лучше делайте онлайн-покупки.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения изменили свое мнение относительно того, нужна ли маска при занятиях спортом во время пандемии COVID-19.

Также мы рассказывали, что Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по использованию масок в медицинских учреждениях и в общественных местах во время пандемии COVID-19.