ВОЗ прекратила испытания препаратов от COVID-19: все равно не помогут

Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания препаратов от коронавируса, который со стремительной скоростью распространяется сейчас по миру. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.

ВОЗ остановила испытания гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира на госпитализированных пациентах с коронавирусом. Решение было принято по рекомендации международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, направленного на разработку средства от коронавируса.

В его рамках было проведено сравнение влияния на смертность от вызываемого вирусом заболевания двух данных препаратов и стандартов оказания медицинской помощи.

"Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорится в заявлении ВОЗ.

К слову, при заболевании стоит более внимательно отнестись к своему здоровью. Пейте больше жидкости и не перегружайте организм физически. Больше отдыхайте и не забывайте дезинфицировать поверхности, к которым прикасаетесь.

Придерживайтесь здорового ‎образа жизни и старайтесь не выходить на улицу без надобности. Позаботьтесь о правильном ‎питании и распорядке дня. Правильный режим сна и двигательная активность помогут быстрее прийти в норму.

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