ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире: что это такое

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге 11 марта.

"Мы глубоко обеспокоены и встревожены высокими темпами распространения вируса, и тяжестью заболеваний, и бездействием. Учитывая все эти факторы, мы приняли решение объявить ситуацию с COVID-19 пандемией",— заявил глава Всемирной организации здравоохранения.

Он отметил, что действия ВОЗ останутся прежними и угроза от вируса из-за нового обозначения выше не стала. По его словам, если страны с небольшим числом заболевших будут заниматься обследованием людей, их лечением и изоляцией, то они могут избежать превращения в новые очаги болезни.

Что такое пандемия:

Слово пандемия в переводе с греческого означает "весь народ". Это необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. Известные пандемии вызывали чума, холера, грипп, коронавирусы.

Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения или все население.

Кстати, объявление пандемии COVID-19 не несет за собой каких-либо ограничений для людей. В случае пандемии каждая страна действует по своему усмотрению, а ВОЗ кроме рекомендаций может не вводить дополнительные меры.

Напомним, сегодня, 11 марта, Кабинет министров ввел карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.



