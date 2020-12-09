В ВОЗ назвали 10 главных причин смерти в мире: в списке впервые оказались две болезни

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, какие 10 главных причин смерти в мире. В первую десятку главных "убийц" на планете вошли семь неинфекционных заболеваний. В списке также впервые оказались болезнь Альцгеймера и диабет.

При этом, в десятку причин смерти больше не входит ВИЧ/СПИД. Новые данные охватывают период с 2000 по 2019 год включительно. Об этом сообщает ВОЗ.

Болезни сердца оставались основной причиной смерти на глобальном уровне в течение последних 20 лет. Однако сейчас они убивают больше людей, чем когда-либо прежде.

Число смертей от болезней сердца увеличилось более чем на 2 миллиона с 2000 года до почти 9 миллионов в 2019 году. В настоящее время болезни сердца составляют 16% от общего числа смертей в мире.

Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции в настоящее время входят в десятку основных причин смерти во всем мире, занимая 3-е место как в Америке, так и в Европе в 2019 году.

При этом больше всего от данной болезни страдают женщины: во всем мире 65% смертей от болезни Альцгеймера и других форм деменции приходится на прекрасную половину человечества.

Смертность от диабета увеличилась на 70% во всем мире. При этом количество смертей среди мужчин увеличилось на 80%.

10 главных причин смерти в мире

Ишемическая болезнь сердца. Инсульт. Хроническая обструктивная болезнь легких. Инфекции нижних дыхательных путей. Неонатальные расстройства и нарушения. Рак легких, трахеи, бронхов. Болезнь Альцгеймера, другие виды деменции. Диарея. Диабет. Болезни почек.

Среди инфекционных заболеваний первое место занимают инфекции нижних дыхательных путей, в первую очередь - пневмония. Правда, как отмечают в ВОЗ, смертность от этих болезней снизилась.

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