ВОЗ: в бедных странах почти не проводится вакцинация, все забрали богатые

В мире от коронавируса сделали больше миллиарда инъекций вакцин, но меньше 1% из них приходится на бедные страны. Большую часть прививок от COVID-19 сделали в богатых странах.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на международной встрече стран-членов ЕС, говорится на сайте организации.

По его словам, вакцинный национализм является главным препятствием для победы над пандемией.

"Сегодня в мире уже ввели более миллиарда доз вакцин, но 82% из них были сделаны в странах с высоким и выше среднего уровнями доходов, и лишь 0,3% ввели в странах с низким уровнем доходов”, - заявил Гебрейесус.

Также он отметил, что неравный доступ к вакцинам от COVID-19 является одной из главных проблем пандемии. Но средства профилактики, лечения и реабилитации часто недоступны тем, кто больше всех нуждается в этом.

Мировая экономика может терять до 9,2 трлн долларов из-за неравномерного распределения вакцин между странами. Почти половина, около 4,5 трлн долларов, приходится именно на развитые страны.

Добавим, что в мире на сегодняшний день, согласно данным ВОЗ, сделали 1,09 млрд доз вакцин. Полностью вакцинированы (получили несколько прививок) 255 млн человек.

Страны, где вакцинировалось больше всего людей: