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ВОЗ: в бедных странах почти не проводится вакцинация, все забрали богатые

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 09:24
ВОЗ: в бедных странах почти не проводится вакцинация, все забрали богатые Фото: вакцинация от коронавируса в мире идет полным ходом (Stefano Guidi/Getty Images)
Автор: Styler

В мире от коронавируса сделали больше миллиарда инъекций вакцин, но меньше 1% из них приходится на бедные страны. Большую часть прививок от COVID-19 сделали в богатых странах.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на международной встрече стран-членов ЕС, говорится на сайте организации.

По его словам, вакцинный национализм является главным препятствием для победы над пандемией.

"Сегодня в мире уже ввели более миллиарда доз вакцин, но 82% из них были сделаны в странах с высоким и выше среднего уровнями доходов, и лишь 0,3% ввели в странах с низким уровнем доходов”, - заявил Гебрейесус.

Также он отметил, что неравный доступ к вакцинам от COVID-19 является одной из главных проблем пандемии. Но средства профилактики, лечения и реабилитации часто недоступны тем, кто больше всех нуждается в этом.

Мировая экономика может терять до 9,2 трлн долларов из-за неравномерного распределения вакцин между странами. Почти половина, около 4,5 трлн долларов, приходится именно на развитые страны.

Добавим, что в мире на сегодняшний день, согласно данным ВОЗ, сделали 1,09 млрд доз вакцин. Полностью вакцинированы (получили несколько прививок) 255 млн человек.

Страны, где вакцинировалось больше всего людей:

  1. Китай - 244 млн
  2. США - 235 млн
  3. Индия - 147 млн
  4. Великобритания - 48,1 млн
  5. Бразилия - 41 млн

Напомним, ранее Степанов объяснил, почему вакцины от COVID-19 нельзя купить в аптеках.

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