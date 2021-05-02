ВОЗ: в бедных странах почти не проводится вакцинация, все забрали богатые
В мире от коронавируса сделали больше миллиарда инъекций вакцин, но меньше 1% из них приходится на бедные страны. Большую часть прививок от COVID-19 сделали в богатых странах.
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на международной встрече стран-членов ЕС, говорится на сайте организации.
По его словам, вакцинный национализм является главным препятствием для победы над пандемией.
"Сегодня в мире уже ввели более миллиарда доз вакцин, но 82% из них были сделаны в странах с высоким и выше среднего уровнями доходов, и лишь 0,3% ввели в странах с низким уровнем доходов”, - заявил Гебрейесус.
Также он отметил, что неравный доступ к вакцинам от COVID-19 является одной из главных проблем пандемии. Но средства профилактики, лечения и реабилитации часто недоступны тем, кто больше всех нуждается в этом.
Мировая экономика может терять до 9,2 трлн долларов из-за неравномерного распределения вакцин между странами. Почти половина, около 4,5 трлн долларов, приходится именно на развитые страны.
Добавим, что в мире на сегодняшний день, согласно данным ВОЗ, сделали 1,09 млрд доз вакцин. Полностью вакцинированы (получили несколько прививок) 255 млн человек.
Страны, где вакцинировалось больше всего людей:
- Китай - 244 млн
- США - 235 млн
- Индия - 147 млн
- Великобритания - 48,1 млн
- Бразилия - 41 млн
Напомним, ранее Степанов объяснил, почему вакцины от COVID-19 нельзя купить в аптеках.