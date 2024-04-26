UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Воював за Україну 10 років". На фронті загинув столичний журналіст Андрій Топчій

Андрій Топчій загинув під Запоріжжям (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

На фронті загинув журналіст, військовослужбовець ЗСУ і бойовий медик стрілецького батальйону 38-річний Андрій Топчій. Воїн став на захист України ще у 2014 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Факти.

Що відомо про полеглого Героя

Захисник загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області біля села Роботине.

"На війну за Україну Андрій пішов давно. Він вів її на інформаційному фронті ще тоді, коли мало хто готовий був відкрито говорити про те, що Росія не вважає Україну незалежною державою", - пишуть колеги захисника із газети "Факти", де Андрій публікував свої статті. 

Андрій у 2007 році закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Писав статті на історичну тематику, також готував інтерв’ю з науковцями. 

Колеги зазначають, що Андрій був чесним, мав загострене почуття справедливості й переживав за всі політичні чвари, що роздирають Україну.

Андрій Топчій загинув під Запоріжжям (фото: Факти)

На війну Топчій пішов у 2014 році, коли Росія розпочала вторгнення на схід України. Під час АТО він отримав звання сержанта.

"З перервами на журналістику Андрій воював за Україну 10 років. І загинув як воїн - на полі бою", - пишуть колеги.

Похорон воїна відбудеться в Києві, 27 квітня о 14.00 на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв.

Підтримати матір Андрія можна переказом на її картку у ПриватБанку: 4731 2196 4862 4355.

Андрію ще під час АТО надали звання сержант (фото: Факти)

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЗагинув