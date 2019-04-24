До войны работал учителем: на Донбассе погиб боец "Айдара" (фото)

На Донбассе погиб военный ВСУ Юрий Коновод (Коллаж: РБК-Украина)

Юрий Коновод пошел на войну добровольцем

На Донбассе 23 апреля во время обстрелов погиб боец "Айдара", младший сержант 53-й ОМБр, 55-летний Юрий Николаевич Коновод. Он получил смертельное ранение во время обстрелов в зоне проведения ООС. О гибели украинского героя в Facebook сообщил его бывший ученик Максим Щетинин.

Юрий Коновод родился в 1964 году в селе Ланная Карловского района Полтавской области. Он прошел Афганистан и вернулся домой живым, чтобы впоследствии отдать жизнь за Украину.

До войны на Донбассе Юрий Николаевич преподавал Историю Украины и Всемирную историю. А после того, как началась война, пошел на фронт добровольцем.

На Донбассе погиб военный ВСУ Юрий Коновод (фото: соцсети)

"Очень интересно было слушать, как он воевал в Афганистане. Но, самое главное, что мне запомнилось, это то, что в 2014 году на обычном уроке, где он нам рассказывал о войне, а тогда уже начинались заворушки на "Майдане" в Киеве, он сказал: "Если начнется война, то я пойду сразу же, без раздумий". И тогда я понял, кто такой патриот Украины... Ведь он и действительно отправился на войну в АТО чтобы защитить свою землю, свою страну, людей", - пишет его ученик Максим Щетинин.

На Донбассе погиб военный ВСУ Юрий Коновод (фото: соцсети)

Пользователи сети высказывают в комментариях скорбь по потере сына Украины:

"Вечная память. Земля ему пухом. Хороший был человек";

"Один из лучших был. Вечная память";

"Слава Герою... Пусть с Богом покоится!"

Светлая память Юре, моему однокласснику, замечательному человеку, настоящему патриоту. Слава Герою. Выражаю соболезнования родным";

"Царство небесное! Как не хватает украинской школе таких учителей! Вечная память!"

Напомним, на Донбассе в ночь с 21 на 22 апреля погиб украинский воин наводчик-оператор 5-й роты, 54-й отдельной механизированной бригады, 21-летний Александр Олегович Цапенко.

Кстати, 23 апреля военные ВСУ в ответ на обстрелы российских террористических бандформирований нанесли точные прицельные выстрелы по вражеских пулеметных точках и ликвидировали их.