Как война влияет на сексуальные отношения: снижения либидо или гиперсексуальность

Такое тяжелое время как война может по-разному влиять на интимную жизнь и отношения.

На какие функции может влиять война

Во время событий, угрожающих жизни, репродуктивная функция может отключаться. К примеру, у женщин часто исчезает менструация.

Но возможна и другая реакция - гиперсексуальность. Она может основываться на эволюционном механизме - желании оставить потомство перед угрозой смерти. Также секс используется как способ вернуть себе контроль, получить приятные эмоции и расслабиться.

Из-за постоянного стресса и неопределенности, длительного отсутствия сна, депрессивных состояний, приема некоторых медикаментозных препаратов может снижаться либидо. У женщин бывают трудности с возбуждением и достижением оргазма, у мужчин – преждевременная эякуляция и отсутствие эрекции.

Можно ли заниматься сексом

Вина уцелевшего, мысли о том, как я могу заниматься сексом, когда другие умирают, также могут вызвать снижение сексуального желания.

Если влюбленные давно не виделись, то после встречи не ждите сразу жарких ночей. После длительного содержания бывают трудности с достижением эрекции у мужчин, оргазма — у женщин.

Это нормально, не стоит волноваться. Сексуальная функция возобновится спустя некоторое время, а до этого подумайте, как выражать свои чувства по-другому.

Информация об изнасиловании может вызвать повышенную тревогу, сразу к партнеру, нежелание близости. Вы можете идентифицировать себя с потерпевшими, и тогда возбуждение будет пугать.

Как сохранить отношения

Важно говорить с партнером о своих чувствах. Это даст ему понимание, что ваше нежелание секса – не из-за него. Если такое состояние продолжается длительное время, следует проработать эти чувства отвращения, страха, стыда со специалистом.

Во время войны обостряются межличностные конфликты. Завышенные ожидания от партнера, невозможность очертить свои границы, разные взгляды на необходимость эвакуации/нахождения в убежище – все это приводит к взаимным обидам и разочарованиям. Это отрицательно влияет на либидо.

Также иногда бывает сложно остаться наедине из-за отсутствия личного пространства.

Важно помнить, что интимность в отношениях может сохраниться благодаря объятиям, поцелуям, ласковым словам.

Заниматься сексом во время войны или нет это решение вашей пары. Сейчас все то, что с вами происходит, нормально. Вы имеете право как продолжать половую жизнь, так и совершить паузу. Но старайтесь говорить друг с другом о своих чувствах и найти ту форму поддерживать интимность в отношениях, которая устроит обоих.