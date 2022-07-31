Как вовремя заметить признаки депрессии у близкого человека: не пропустите эти сигналы

О депрессии не говорят всем подряд, ее скрывают. Чаще всего человек в таком состоянии старается скрыть свои самые глубокие и болезненные раны, и от близких людей - в первую очередь. И поэтому он остается наедине со своими проблемами и это может привести к печальным последствиям.

Бывает и другая сторона - человек уверен, что у него все не так уж плохо, а эта временная "хандра" пройдет, если что-то активно делать и общаться почаще. И это состояние тоже порой бывает опасным, так как весь груз может накатить в один момент - именно тогда, когда никого рядом не окажется.

Скрытые признаки депрессии

Люди в депрессии выглядят слишком жизнерадостными

Они постоянно шутят, искрят позитивом и это состояние у человека всегда. В нормальном состоянии человек бывает радостен, расстроен, печален или весел - он переживает многие эмоции. А постоянная маска "счастья" - сигнал о том, что внутри может прятаться огромная черная дыра.

Люди в депрессии склонны врать

Они пытаются скрыть свое душевное состояние и поэтому придумывают отговорки. Они отказываются от прогулок с друзьями и ссылаются на работу. Они не хотят поговорить и говорят, что у них все хорошо. Плохое настроение списывают на усталость, отсутствие желаний - на то, что нет времени или недосып.

Строгое отношение к кофе и алкоголю

Часто люди в депрессии знают, как может повлиять на их организм кофе или алкогольные напитки. Поэтому они в компании отказываются от таких напитков или очень тщательно контролируют количество.

Алкоголь может негативно повлиять на душевное состояние и резко обнажить все раны внутри. И придется поделиться с близкими своими проблемами.

Философское отношение к жизни и странные темы для разговоров

Люди в состоянии депрессии начинают искать ответы на важные жизненные вопросы. Они часами могут философствовать о том, что же происходит в мире, что происходит с людьми.

Они кидаются в крайности, ищут смысл жизни, свой собственный путь и знаки, которые помогут его найти.

Их бросает в религию или изучение каких-то странных вещей. И порой хватает нескольких фраз, чтобы вы заподозрили - с этим человеком явно что-то не так.

Явные признаки депрессии

Как отмечает психиатр Алла Петрив, каждый человек время от времени чувствует грусть. Но депрессия существенно отличается от плохого настроения. Она может продолжаться долго и вызывать различные симптомы.

Депрессию диагностирует врач и он основывается на целом комплексе жалоб, которые сохраняются у человека в течении двух недель и дольше.

1. Ощущение грусти или опустошенности. Резкая смена настроения - тоже сигнал.

2. Чувство безнадежности или беспомощности.

3. Чувство ничтожности. Человек в депрессии чувствует, что он ничтожен, у него нет смысла в жизни или он обуза для своих близких.

4. Чувство чрезмерной вины. Это состояние может быть постоянным и не соответствует ситуации.

5. Отсутствие интереса или удовлетворения от своей деятельности. Человек начинает терять интерес к тому, чем занимался ранее - спорт, общение с друзьями, секс, музыка.

6. Гнев и раздражительность. Люди с депрессией быстро раздражаются и злятся.

7. Утомляемость. Они чувствуют себя уставшими даже по утрам и чувство изнуренности не соизмеримо с тем, что человек делает в течение дня. Даже поход в магазин может лишить сил.

8. Бессонница и недосып.

9. Сложно сосредоточиться, запомнить или принять решение. Депрессия снижает когнитивные способности человека.

10. Отсутствие аппетита. Люди в депрессии начинают терять аппетит и соответственно - вес.

11. Переедание и набор веса. Такое пищевое расстройство во время депрессии тоже возможно - люди начинают есть больше, и пища служит источником удовольствия.

12. Боль и физические симптомы: головные боли, нарушение пищеварения, боль по телу без четкой локализации.

13. Мысли о смерти или самоубийстве. Человек с депрессией склонен размышлять о смерти и даже задумываться о том, каким способом он мог бы покончить с жизнью.

"Депрессия - это серьезное состояние, которое может угрожать жизни. Если у вас или у вашего близкого человека есть признаки депрессии, обязательно обратитесь к психиатру. Если это действительно депрессия, человек не может сам себе помочь. И любые советы типа: "Не залеживайся, расшевелись, чем-то займись" - это пустые слова. Если человек может это сделать, то это не депрессия", - подчеркивает Алла Петрив.

Она отмечает, что при депрессии нужна комплексная помощь - медикаментозное лечение+психотерапия.

Особенно важно обращать внимание на признаки депрессии у детей и подростков. Дети могут быть гиперактивными, агрессивными. А война - мощный стрессогенный фактор. В такое время у людей чаще появляются или обостряются расстройства психики.