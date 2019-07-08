Вовочка... Ведущий грузинского телеканала жестко обложил матом Путина (видео)

Телеведущий грузинского канала "Рустави 2" Гиоргий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с грубой нецензурной бранью. Мат прозвучал в эфире авторской программы "Посткриптум". Скандальное обращение вызвало неоднозначную реакцию у чиновников, а ночью 8 июля канал временно приостановил вещание из-за митинга, проходящего под зданием телекомпании. Об этом говорится в сообщении на сайте "Рустави 2".

Согласно заявлению, МВД Грузии не может обеспечить безопасность журналистов. Добавим, что гендиректор оппозиционной телекомпании Ника Гварамия высказал мнение, что акцией протеста перед зданием "Рустави 2" руководят власти страны.

Фото: полиция у здания телеканала (novost.ge)

Видео с речью Габуния опубликовано в сети. Пользователь под ником Vitauskas выложил ролик в Twitter 7 июля. (Предупреждаем, что на нем звучит ненормативная лексика!)

"Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите главный телеканал Грузии "Рустави-2". Мы начинаем передачу "Посткриптум", а я - ведущий этой программы Гиоргий Габуния. В первую очередь хочу передать огромный, огромный привет нашему большому другу президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка...", - начал свое обращение ведущий. Далее понеслась масса неодобрительных грубых высказываний в адрес российского президента.

Видео: twitter.com/Vitauskas_A

После публикации ролика пользователи сети стали живо обсуждать такое обращение. Звучали неоднозначные высказывания, но в целом - большая часть поддержала ведущего.

Жестко, но справедливо;

Это очень красиво...

Я конечно все понимаю, но.. тут они загнули. Очень "подзаборненько" вышло...

Скрин комментариев

Добавим, что гендиректор "Рустави 2" Нико Гварамия раскритиковал использование бранных слов, прозвучавших в программе Габуния, однако в целом высказал солидарность и отказался приносить извинения.

По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, "словесная агрессия" телеведущего "идет вразрез со всеми грузинскими традициями" и служит только "для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе". При этом глава государства никаких извинений не принесла.

Напомним, 7 июля 2019 комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин недавно оскандалился, употребив в своей речи на Международном арктическом форуме непонятное слово, в котором многие явно услышали нецензурщину.

Также мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин оговорился, цитируя знаменитого баснописца Ивана Крылова, а именно - его популярное произведение "Кукушка и Петух".