Как восстановить печень после злоупотребления алкоголем: три простых шага

Восстановить печень после злоупотребления алкоголем можно при помощи правильного рациона и диеты, отказа от вредных привычек и определенной гимнастики.

Медики назвали три простых шага, которые помогут привести печень в норму, и не допустить усугубления проблем с этим важным органом. Об этом передает издание Drugrehab.

Также важно не отмахиваться от недуга, ведь годы пьянства могут очень серьезно повредить печень и спровоцировать смертельные проблемы со здоровьем.

В зависимости от степени повреждения, некоторые проблемы с этим органом могут быть постоянными. Если ситуация не запущена, можно без особых усилий вылечить печень, если предпринять такие меры:

Отказ от алкоголя и курения

По сути, перестать пить - это самая полезная вещь, которую вы можете сделать, чтобы защитить свою печень от будущих повреждений. Никакое другое лечение не может преодолеть ущерб, нанесенный алкоголем.

Дело в том, что клетки печени сохраняют природную способность к регенерации. Таким образом через некоторое время воздержания от спиртных напитков можно рассчитывать на восстановление "чистого" органа.

Почти 15 лет назад ученые выяснили, что курение табака также наносит непрямой вред печени. Это исследование было опубликовано во Всемирном Журнале Гастроэнтерологии (World Journal of Gastroenterology).

Медики также обнаружили, что люди, которые пьют алкоголь и курят табак, имеют повышенный риск рака печени.

Здоровое питание и диета

Плохой рацион может привести к недоеданию, которое вызывает различные проблемы со здоровьем и осложняют заболевания печени. Здоровая диета с низким содержанием соли обеспечивает организм энергией и необходимыми питательными веществами.

Согласно системе здравоохранения Мичиганского университета, следует избегать соленой пищи, обработанного мяса и сладких продуктов или напитков.

Также специалисты рекомендуют исключить из меню жирные и жареные блюда и свести к минимуму потребление сахара и мучных изделий.

В то же время желательно ежедневно употреблять овощные супы, диетическое мясо птицы, не кислые овощи или фрукты.

Спорт и гимнастика

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, умеренные физические нагрузки способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Это также снижает риск проблем с печенью, таких как диабет 2 типа и метаболический синдром.

Гимнастика может помочь вам сохранить здоровый вес, что поможет снизить риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

Напомним, что недавно ученые назвали количество алкоголя, которое поможет работе мозга.

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