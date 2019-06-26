Воспитали монстра: всплыли ужасающие детали о детстве убийцы Даши Лукьяненко

Дарья Лукьянеко была найдена мертвой в выгребной яме домохозяйства семьи Тарасовых 19 июня. После безрезультатных поисков волонтерами, нацгвардейцами, правоохранителями, спасателями и кинологами, которые перерыли каждый клочок земли в Ивановке Одесской области, оказалось, что 11-летняя девочка погибла еще в день исчезновения, 13 июня, от рук 22-летнего Николая Тарасова.

В процессе расследования были опрошены тысячи жителей пгт Ивановка, которые рассказали много шокирующих фактов о семье, в которой воспитывался будущий душегуб.

Отец Николая Геннадий Тарасов держал сыновей - младшего Николая и старшего Александра в ежовых рукавицах - он регулярно избивал мальчишек, когда те были подростками. Ивановцы говорят, что "эти ребята обозлены с самого юношества и способны на всякое".

Учителя братьев Тарасовых также рассказывают о строгости главы семейства. При этом отмечают, что Николай учился хорошо и проявлял неплохие математические способности.

Николай Тарасов в суде (фото: facebook.com)

Насколько известно, после школы он продолжил обучение в одесском колледже, также работал некоторое время в городе. Потом что-то произошло, он бросил работу, вернулся домой и на два года закрылся в своей комнате, где коротал время за просмотром сериалов и компьютерными играми. Он даже мог подпирать дверь стулом, когда не хотел ни с кем общаться.

Мария Тарасова, мать Николая, рассказывает, что даже обрадовалась, когда Коля оживился, стал выходить на улицу и помогать в поисках пропавшей Даши. Но тогда она еще не знала горькой правды. После того, как сын признался в убийстве, она отказалась от него и просила прощения у людей за то, что "вырастила монстра".

Кроме того, ранее выяснилось, что Геннадий Тарасов ранее был судим за попытку изнасилования и отсидел пять лет в колонии. Из-за чего семье Тарасовых пришлось бежать из родного села в Николаевской области пятнадцать лет назад. Теперь же из-за угроз самосуда Тарасовым скорее всего придется покинуть Ивановку, в которой они плотно осели и открыли собственный бизнес.

К тому же в день, когда обнаружили тело 11-летнего ребенка в его дворе, Геннадий Тарасов спокойно торговал в своем контейнере на местом рынке. И еще негодовал, что полицейские во время обысков "потоптали картошку", "разгромили дом и нанесли сумасшедший ущерб".

Даша Лукьяненко (фото: facebook.com)

Отметим, что Николай Тарасов полностью признал свою вину на суде. Ему избрали меру пресечения - 60 суток в СИЗО без возможности внесения залога. Кроме того подозреваемый утверждает, что члены семьи не причастны к сокрытию преступления.

По словам Тарасова, он сам прятал тело и смывал кровь, которой было немало, поскольку девочка умерла от кровопотери. Убийца душил и колол девочку ножом - он повредил ей сонную артерию. Тем не менее недавно стали всплывать неожиданные предположения - одно из них: Тарасов сперва прятал тело ребенка в морозильной камере, а уже потом сбросил в выгребную яму.

21 июня с Дашей Лукьяненко попрощались в родной Ивановке, где жила, училась, занималась танцами прекрасная и любимая всеми девочка.