Воспаление кишечника: от каких продуктов стоит отказаться
Новое исследование группы голландских ученых позволило лучше понять взаимосвязь между питанием, кишечными бактериями и воспалением кишечника.
Об этом сообщает New Atlas.
Исследование, в котором приняли участие почти 1,5 тысячи человек, обнаружило устойчивую связь между провоспалительными видами бактерий и диетами с высоким содержанием фаст-фуда, сахара и продуктов животного происхождения.
Исследователи проанализировали образцы стула у 1425 человек. Около 550 субъектов страдали воспалительным заболеванием кишечника или синдромом раздраженного кишечника, в то время как остальная часть когорты была здорова. Все испытуемые также заполнили анкету, что позволило отследить их привычки питания.
Ученые выяснили переработанная пища и еда животного происхождения способствует увеличению количества вредных бактерий и сигнальных путей синтеза эндотоксинов.
При этом, у тех, кто питался растительной пищей и рыбой, обнаружили много организмов, которые выделяют короткоцепочечные жирные кислоты, и сигнальных путей метаболизма питательных веществ.
От каких продуктов необходимо отказаться, чтобы уменьшить воспалительные процессы в кишечнике
- продуктов животного происхождения;
- сахара;
- переработанной пищи;
- крепкого алкоголя.
Продукты, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника
- овощи;
- фрукты;
- орехи;
- рыба;
- обезжиренные кисломолочные продукты.
Напомним, врачи назвали каждодневный продукт убийцей организма.
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