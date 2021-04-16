Воспаление кишечника: от каких продуктов стоит отказаться

Новое исследование группы голландских ученых позволило лучше понять взаимосвязь между питанием, кишечными бактериями и воспалением кишечника.

Исследование, в котором приняли участие почти 1,5 тысячи человек, обнаружило устойчивую связь между провоспалительными видами бактерий и диетами с высоким содержанием фаст-фуда, сахара и продуктов животного происхождения.

Исследователи проанализировали образцы стула у 1425 человек. Около 550 субъектов страдали воспалительным заболеванием кишечника или синдромом раздраженного кишечника, в то время как остальная часть когорты была здорова. Все испытуемые также заполнили анкету, что позволило отследить их привычки питания.

Ученые выяснили переработанная пища и еда животного происхождения способствует увеличению количества вредных бактерий и сигнальных путей синтеза эндотоксинов.

При этом, у тех, кто питался растительной пищей и рыбой, обнаружили много организмов, которые выделяют короткоцепочечные жирные кислоты, и сигнальных путей метаболизма питательных веществ.

От каких продуктов необходимо отказаться, чтобы уменьшить воспалительные процессы в кишечнике

продуктов животного происхождения;

сахара;

переработанной пищи;

крепкого алкоголя.

Продукты, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника