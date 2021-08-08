Им восхищались и ненавидели: самые провокационные картины Ройтбурда

Его работы называли "фекально-генитальной живописью". Он был провокатором, скандалистом, думал резко, говорил прямо, в том числе и через свои работы.

Ниже смотрите работы гения-провокатора, жизнь которого оборвалась так рано.

Кубистический пейзаж с церковью

Ленин

Мао Дзедун

Предчувствие гибридной войны

Портрет Дамы в белом

Отметим, что в Министерстве культуры уже заявили о планах создания нового музея современного искусства. Именно об этом мечтал Ройтбурд, возглавивший Одесский художественный музей 19 марта 2018-го.

Александру Анатольевичу музей достался в аварийном состоянии. С потолка в залах текла вода, на полу стояли ведра, а экспозиция не обновлялась с 1987 года.

Сейчас в здании свежий ремонт, новая крыша и освещение. На третьем этаже ОХМ сразу семь залов с картинами от 1920-х до 2020-го. Команда музея регулярно обновляла фонд, покупая картины современных художников, в том числе и на доход Ройтбурда, которые он получал, став депутатом областного совета.