За восемь месяцев 1071 ДТП: Супрун назвала самый опасный вид транспорта

Уляна Супрун рассказала, почему велосипед является самым опасным видом транспорта и поделилась рекомендациями, как обезопасить себя на дорогах. Об этом и.о. министра здравоохранения заявила в социальной сети Facebook.

По словам Cупрун, поездки на велосипеде весьма полезны для организма. Они позволяют улучшить здоровье сердца и сосудов, гибкость и силу мышц, помогают бороться с тревогой и стрессом, сохранять вес в норме.

Однако езда на велосипеде не так безопасна, как может показаться. По данным Управления безопасности дорожного движения, за первые 8 месяцев 2017 было зафиксировано 1071 ДТП с велосипедистами. В них погибло 139 человек.

По большей части аварии можно было бы избежать, но участники движения не соблюдали правила дорожного движения. Поэтому Супрун рассказала о важных правилах безопасности, которые должен соблюдать каждый сознательный велосипедист:

Велосипедист обязан знать Правила Дорожного Движения (ПДД), выезжать на дороги общего назначения ни разу их не прочитав - глупо и опасно. Особое внимание стоит обратить на правила проезда перекрестков, порядок выезда со второстепенной дороги на главную и приоритеты различных видов транспорта.

Первые выезды желательно осуществить в компании опытных коллег, которые смогут подстраховать и дать конкретные советы.

Пешеходный переход велосипедисты должны переходить пешком, ведя велосипед рядом.

Важно тренировать привычку "чувствовать" трафик и прогнозировать действия других участников движения. Обычно это приходит со временем и при регулярных выездах.

Внимательно изучите свои основные маршруты, остановки общественного транспорта, перекрестки, скопление авто или потенциально опасные участки.

Также не стоит забывать о регулярном техническом обслуживании велосипеда.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

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