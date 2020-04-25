Ворвутся дожди и штормовой ветер: где ожидается самая неприятная погода

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине сильно испортится в нескольких областях

Погода в Украине снова испортится. После нескольких теплых дней в страну вернется сильный штормовой ветер, а часть Украины начнет заливать дождями.

На востоке страны осадки не ожидаются, днем будет небольшая облачность. Однако поднимется сильный ветер, до штормовых порывов. Ночью в регионе +6 +9 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

На юге солнечно, без осадков, сильный ветер. Ночная температура воздуха составит +6 +9 градусов, днем от +17 до +20 градусов. В Крыму будет прохладнее, но без осадков. Ночью +6 +8 градусов, днем всего +14 +16 градусов.

Северные области затянет тучами, ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, штормовой. Ночью от +6 до +8 градусов, днем +16 +18 градусов.

Западные области накроет ливнями, местами возможны грозы. Ночью в регионе ожидается от +7 до +9 градусов, днем от +14 до +18 градусов. Ветер до 12-15 м/с.

В центральной части страны дожди зацепят Черкасскую область, на остальной территории – сухо. Температура ночью будет колебаться от +6 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут от +18 до +21 градуса.

В Киеве 25 апреля ожидается пасмурная и дождливая погода. Ночью от +8 до +10 градусов, днем воздух прогреется до +17 +19 градусов.

Карта погоды в Украине на 25 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды.