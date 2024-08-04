Не вороги для фігури: дієтолог розповіла, чого не потрібно боятись їсти при схудненні

Що варто знати про вуглеводи

За словами експерта, вуглеводи, навпаки, є друзями при здоровому схудненні та гарному самопочутті.

Вуглеводи варто виправдати і повернути в раціони. Важливо:

перевагу віддайте складним вуглеводам (цільнозернові крупи, хліб, бобові)

швидкі вуглеводи зменшіть в раціоні (цукор, тістечка, цукерки)

на добу в середньому потрібно людині 150 - 250 г вуглеводів залежно від фізичної активності

Багато людей вважають вуглеводи ворогами для фігури. Зокрема, те що вони є причиною набряків, появи інсуліно-резистентності, цукрового діабету та зайвих кілограмів.

Однак, вони є важливим макронутрієнтом в харчуванні кожної людини.

Справа в іншому, що є різні вуглеводи - складні та прості.

Основною рекомендацією для більшості є те, що основа раціону повинна складатися зі складних вуглеводів - це цільнозернові крупи, цільнозерновий хліб та бобові.

Користь складних вуглеводів

Саме складні вуглеводи повільніше засвоюються організмом, довше зберігають ситість, не призводять до стрибків глюкози та інсуліну.

"Тому впевнено можемо сказати що складні вуглеводи не є ворогами, а навпаки друзями. Адже саме вони є джерелом енергії для організму. Від вуглеводів не набирають вагу, а навпаки вони є важливими для здорового схуднення", - розповіла нутриціолог.

В середньому кожній людині потрібно щоденно вживати 3-4 г на кілограм ваги вуглеводів, що дорівнює 150 г на добу.

Основним джерелом складних вуглеводів є продукти рослинного походження:

бобові (квасоля, горох, сочевиця)

цільнозернові (усі види крупи, борошно грубого помелу, макарони з борошна грубого помелу)

овочі та фрукти (буряк, морква, кабачки, банани, гарбуз, картопля)

Важливо знати, що збалансоване харчування є запорукою здоров'я та гарного самопочуття.