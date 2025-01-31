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Ворог чи союзник? Дієтолог розповів всю правду про крохмаль

Фото: Що треба знати про крохмаль (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Крохмаль - це складний вуглевод, що міститься у багатьох продуктах харчування, таких як картопля, рис, хліб, зернові, овочі та фрукти. Він є основним джерелом енергії для організму, адже перетворюється на глюкозу - основне "паливо" для клітин.

Всю правду про крохмаль розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Які бувають види крохмалю?

Крохмаль буває трьох типів:

Швидко засвоюваний - міститься у вареній картоплі та білому хлібі, швидко розщеплюється і підвищує рівень цукру в крові.

Повільно засвоюваний - міститься у цільнозернових продуктах і дає тривале відчуття ситості.

Резистентний (стійкий) - не перетравлюється повністю, але сприяє здоров’ю кишківника, оскільки працює як клітковина.

Чим корисний крохмаль?

  • Енергія - забезпечує організм глюкозою для нормального функціонування.
  • Клітковина - підтримує здоров’я травної системи, регулює рівень цукру в крові.
  • Насичення - допомагає довше почуватися ситим, що важливо для контролю ваги.

За чим саме треба стежити при споживанні?

Хоча крохмаль - важливий елемент харчування, людям з діабетом потрібно контролювати його споживання, щоб уникати різких стрибків рівня цукру в крові. Також слід віддавати перевагу корисним джерелам – цільнозерновим крупам, бобовим, овочам.

Дієтолог резюмував, що крохмаль - не ворог фігури та здоров’я, якщо вживати його правильно. Обирайте корисні джерела та дотримуйтеся балансу.

 

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