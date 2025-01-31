Ворог чи союзник? Дієтолог розповів всю правду про крохмаль

Які бувають види крохмалю?

Крохмаль буває трьох типів:

Швидко засвоюваний - міститься у вареній картоплі та білому хлібі, швидко розщеплюється і підвищує рівень цукру в крові.

Повільно засвоюваний - міститься у цільнозернових продуктах і дає тривале відчуття ситості.

Резистентний (стійкий) - не перетравлюється повністю, але сприяє здоров’ю кишківника, оскільки працює як клітковина.

Чим корисний крохмаль?

Енергія - забезпечує організм глюкозою для нормального функціонування.

- забезпечує організм глюкозою для нормального функціонування. Клітковина - підтримує здоров’я травної системи, регулює рівень цукру в крові.

- підтримує здоров’я травної системи, регулює рівень цукру в крові. Насичення - допомагає довше почуватися ситим, що важливо для контролю ваги.

За чим саме треба стежити при споживанні?

Хоча крохмаль - важливий елемент харчування, людям з діабетом потрібно контролювати його споживання, щоб уникати різких стрибків рівня цукру в крові. Також слід віддавати перевагу корисним джерелам – цільнозерновим крупам, бобовим, овочам.

Дієтолог резюмував, що крохмаль - не ворог фігури та здоров’я, якщо вживати його правильно. Обирайте корисні джерела та дотримуйтеся балансу.