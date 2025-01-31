Ворог чи союзник? Дієтолог розповів всю правду про крохмаль

Крохмаль - це складний вуглевод, що міститься у багатьох продуктах харчування, таких як картопля, рис, хліб, зернові, овочі та фрукти. Він є основним джерелом енергії для організму, адже перетворюється на глюкозу - основне "паливо" для клітин.
Всю правду про крохмаль розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Крохмаль буває трьох типів:
Швидко засвоюваний - міститься у вареній картоплі та білому хлібі, швидко розщеплюється і підвищує рівень цукру в крові.
Повільно засвоюваний - міститься у цільнозернових продуктах і дає тривале відчуття ситості.
Резистентний (стійкий) - не перетравлюється повністю, але сприяє здоров’ю кишківника, оскільки працює як клітковина.
Хоча крохмаль - важливий елемент харчування, людям з діабетом потрібно контролювати його споживання, щоб уникати різких стрибків рівня цукру в крові. Також слід віддавати перевагу корисним джерелам – цільнозерновим крупам, бобовим, овочам.
Дієтолог резюмував, що крохмаль - не ворог фігури та здоров’я, якщо вживати його правильно. Обирайте корисні джерела та дотримуйтеся балансу.
Читайте також про найкращі продукти, які потрібно їсти, якщо ви хочете дожити до 100 років та бути у формі.
Вам буде цікаво дізнатися, кому суворо не можна їсти кисломолочний сир і чому.