Ворог чи союзник? Дієтолог розповів всю правду про крохмаль

Фото: Що треба знати про крохмаль (freepik.com)

Крохмаль - це складний вуглевод, що міститься у багатьох продуктах харчування, таких як картопля, рис, хліб, зернові, овочі та фрукти. Він є основним джерелом енергії для організму, адже перетворюється на глюкозу - основне "паливо" для клітин.

Всю правду про крохмаль розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Які бувають види крохмалю? Крохмаль буває трьох типів: Швидко засвоюваний - міститься у вареній картоплі та білому хлібі, швидко розщеплюється і підвищує рівень цукру в крові. Повільно засвоюваний - міститься у цільнозернових продуктах і дає тривале відчуття ситості. Резистентний (стійкий) - не перетравлюється повністю, але сприяє здоров’ю кишківника, оскільки працює як клітковина. Чим корисний крохмаль? Енергія - забезпечує організм глюкозою для нормального функціонування.

- забезпечує організм глюкозою для нормального функціонування. Клітковина - підтримує здоров’я травної системи, регулює рівень цукру в крові.

- підтримує здоров’я травної системи, регулює рівень цукру в крові. Насичення - допомагає довше почуватися ситим, що важливо для контролю ваги. За чим саме треба стежити при споживанні? Хоча крохмаль - важливий елемент харчування, людям з діабетом потрібно контролювати його споживання, щоб уникати різких стрибків рівня цукру в крові. Також слід віддавати перевагу корисним джерелам – цільнозерновим крупам, бобовим, овочам. Дієтолог резюмував, що крохмаль - не ворог фігури та здоров’я, якщо вживати його правильно. Обирайте корисні джерела та дотримуйтеся балансу.