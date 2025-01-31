Ворог чи союзник? Дієтолог розповів всю правду про крохмаль
Крохмаль - це складний вуглевод, що міститься у багатьох продуктах харчування, таких як картопля, рис, хліб, зернові, овочі та фрукти. Він є основним джерелом енергії для організму, адже перетворюється на глюкозу - основне "паливо" для клітин.
Всю правду про крохмаль розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Які бувають види крохмалю?
Крохмаль буває трьох типів:
Швидко засвоюваний - міститься у вареній картоплі та білому хлібі, швидко розщеплюється і підвищує рівень цукру в крові.
Повільно засвоюваний - міститься у цільнозернових продуктах і дає тривале відчуття ситості.
Резистентний (стійкий) - не перетравлюється повністю, але сприяє здоров’ю кишківника, оскільки працює як клітковина.
Чим корисний крохмаль?
- Енергія - забезпечує організм глюкозою для нормального функціонування.
- Клітковина - підтримує здоров’я травної системи, регулює рівень цукру в крові.
- Насичення - допомагає довше почуватися ситим, що важливо для контролю ваги.
За чим саме треба стежити при споживанні?
Хоча крохмаль - важливий елемент харчування, людям з діабетом потрібно контролювати його споживання, щоб уникати різких стрибків рівня цукру в крові. Також слід віддавати перевагу корисним джерелам – цільнозерновим крупам, бобовим, овочам.
Дієтолог резюмував, що крохмаль - не ворог фігури та здоров’я, якщо вживати його правильно. Обирайте корисні джерела та дотримуйтеся балансу.
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