Я б вообще морду им разбила: в киевской школе скандал из-за агрессивного учителя

В киевской школе неадекватная преподавательница грозилась покалечить детей. Гневные крики учительницы записала одна их учениц на диктофон, о чем информирует Сніданок з 1+1.

Изначально ролик был опубликован в одной из соцсетей матерью 13-летней девочки. Однако новость о данном инциденте разлетелась довольно быстро.

На записи можно было услышать гневные фразы: "Что, у группы течка началась?", "Послали? Меня тоже ученики посылают. Так что мне делать… Б-класс в понедельник с***й обозвал…", "Я б вообще морду им разбила и в окно выкинула. Поверьте. И спала бы спокойно".

Киевлянка Svetlana Medvedyk прокомментировала данную ситуацию в Facebook и написала: "Чтобы потом не кричали: "Защитите учителей". Ведь если я выйду защищать своего ребенка, то вспомню фразы и "как хочется вас убить", и то, что моей дочери, как и всем в классе, неоднократно говорили, что они все тупые бездари и что их всех ждет работа дворниками".

В конечном итоге с матерью пострадавшей связалась директор школы и предложила встретиться для решения конфликта. Преподавателю, которая не подбирала слов в общении с детьми, решили дать второй шанс.

Напомним, что в Черкассах, в городской гимназии №1, преподаватель музыки заставила разучивать учеников советские песни, из-за чего попала в громкий скандал. Недавно сообщили, какое наказание поджидало педагога.

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