И вообще "гражданская война": в одесском кафе разгорелся скандал с "русским миром"

В одном из заведений Одессы, несмотря на войну на Донбассе, транслируют российский канал "Россия24". Пропагандисткое ТВ заметили в чебуречной, которая находится на Александровском проспекте. Мало того, в заведении войну на Донбассе называют "гражданской". Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Пухнастий українобот".

"Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают "Россия 24". На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще гражданская война!" - сообщил блогер в соцсети.

В Одессе в кафе транслируют 2Россию 24 (фото: twitter.com/UaArtem)

В комментариях украинцы возмутились поведением сотрудников заведения и требуют от блогера назвать точный адрес и название кафе.

Была в Одессе впервые в жизни этим летом. Запомнилось тем, что пришлось вспомнить все песни СССР, с которых труха уже сыпется. Живя в Киеве 5 лет, давно их уже нигде не слышала. Осознала, как они меня бесят.

Осевшая русня. В Крыму таких вообще каждое второе тело.

Дайте точну адресу і назву закладу.

Виродків вистачає!

Якщо громадянська війна, то можна без провини розбити тєлік.

Скриншот комментариев (twitter.com/UaArtem)