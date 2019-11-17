И вообще "гражданская война": в одесском кафе разгорелся скандал с "русским миром"

В Одессе в одной из чебуречных разгорелся скандал из-за российского канала
В одном из заведений Одессы, несмотря на войну на Донбассе, транслируют российский канал "Россия24". Пропагандисткое ТВ заметили в чебуречной, которая находится на Александровском проспекте. Мало того, в заведении войну на Донбассе называют "гражданской". Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Пухнастий українобот".
"Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают "Россия 24". На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще гражданская война!" - сообщил блогер в соцсети.
В комментариях украинцы возмутились поведением сотрудников заведения и требуют от блогера назвать точный адрес и название кафе.
Скриншот комментариев (twitter.com/UaArtem)