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И вообще "гражданская война": в одесском кафе разгорелся скандал с "русским миром"

STYLERЖизнь    17.11.2019 - 20:28
И вообще "гражданская война": в одесском кафе разгорелся скандал с "русским миром"
В Одессе показывали пропагандистский канал (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе в одной из чебуречных разгорелся скандал из-за российского канала

В одном из заведений Одессы, несмотря на войну на Донбассе, транслируют российский канал "Россия24". Пропагандисткое ТВ заметили в чебуречной, которая находится на Александровском проспекте. Мало того, в заведении войну на Донбассе называют "гражданской". Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Пухнастий українобот".

"Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают "Россия 24". На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще гражданская война!" - сообщил блогер в соцсети.

И вообще &quot;гражданская война&quot;: в одесском кафе разгорелся скандал с &quot;русским миром&quot;В Одессе в кафе транслируют 2Россию 24 (фото: twitter.com/UaArtem)

В комментариях украинцы возмутились поведением сотрудников заведения и требуют от блогера назвать точный адрес и название кафе.

  • Была в Одессе впервые в жизни этим летом. Запомнилось тем, что пришлось вспомнить все песни СССР, с которых труха уже сыпется. Живя в Киеве 5 лет, давно их уже нигде не слышала. Осознала, как они меня бесят.
  • Осевшая русня. В Крыму таких вообще каждое второе тело.
  • Дайте точну адресу і назву закладу.
  • Виродків вистачає!
  • Якщо громадянська війна, то можна без провини розбити тєлік.

И вообще &quot;гражданская война&quot;: в одесском кафе разгорелся скандал с &quot;русским миром&quot;

Скриншот комментариев (twitter.com/UaArtem)

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