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Вони зекономлять вам гроші. Пластичний хірург назвав найкращі методи проти старіння без скальпелю

Субота 28 грудня 2024 10:03
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Вони зекономлять вам гроші. Пластичний хірург назвав найкращі методи проти старіння без скальпелю Фото: Які процедури проти старіння можна використовувати (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Косметичні процедури можуть творити чудеса, а найкращі хірурги можуть зробити так, ніби ви взагалі нічого не робили. Але вам не обов’язково "лягати під ніж", щоб виглядати молодше.

Які методи допоможуть омолодити шкіру, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.

Найкращі способи омолодження шкіри без скальпеля

Пластичний хірург Ентоні Юн поділився найкращими способами збереження молодості.

Третиноїн крем

Лікар Юн рекомендує користуватися кремом з третиноїном який є типом ретиноїдного препарату, який зазвичай використовується для лікування вугрів, темних плям і зморшок.

"Найпотужніший крем проти старіння - це третиноїн", - сказав пластичний хірург.

Інтенсивне імпульсне світло

Доктор Юн рекомендує лікування інтенсивним імпульсним світлом (IPL) для чистої, сяючої шкіри.

"Процедури IPL чудово допомагають позбутися небажаних пігментних плям, і вони дешевші, ніж більшість традиційних лазерів", - каже Юн.

Шукайте у місцевих клініках професіоналів, які надають лікування.

ТСА-Пілінг

Доктор Юн є великим прихильником TCA-пілінгу, хімічного пілінгу, який використовується для видалення зморшок, ліній, зміни кольору та плям.

Пілінг ТСА - це хімічний поверхнево-серединний пілінг на основі трихлороцтової кислоти. Цим пілінгом проводять лікування акне, пігментації, постакне, омолодження шкіри та усунення зморшок, корекцію ознак фото- і хроностаріння, гіперпігментації, кератозу.

Результати пілінгу TCA середньої глибини можуть конкурувати з результатами деяких фракційних лазерів, але вони на сотні, якщо не тисячі доларів дешевші. Але його варто робити тільки у професіоналів.

Інтервальне голодування

Періодичне голодування може стимулювати процес аутофагії, а це внутрішньоклітинне оновлення, зазначає лікар.

Це процес, коли ваше тіло позбавляється від використаних і небажаних внутрішньоклітинних органел і білків, створюючи шлях для кращого функціонування клітин в цілому.

Нагадаємо, що лікар назвав продукти, які краще за ботокс омолоджують шкіру.

Також дерматолог розповідала, чи справді допомагають креми від зморшок.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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