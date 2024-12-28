Вони зекономлять вам гроші. Пластичний хірург назвав найкращі методи проти старіння без скальпелю

Косметичні процедури можуть творити чудеса, а найкращі хірурги можуть зробити так, ніби ви взагалі нічого не робили. Але вам не обов’язково "лягати під ніж", щоб виглядати молодше.

Які методи допоможуть омолодити шкіру, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.

Найкращі способи омолодження шкіри без скальпеля

Пластичний хірург Ентоні Юн поділився найкращими способами збереження молодості.

Третиноїн крем

Лікар Юн рекомендує користуватися кремом з третиноїном який є типом ретиноїдного препарату, який зазвичай використовується для лікування вугрів, темних плям і зморшок.

"Найпотужніший крем проти старіння - це третиноїн", - сказав пластичний хірург.

Інтенсивне імпульсне світло

Доктор Юн рекомендує лікування інтенсивним імпульсним світлом (IPL) для чистої, сяючої шкіри.

"Процедури IPL чудово допомагають позбутися небажаних пігментних плям, і вони дешевші, ніж більшість традиційних лазерів", - каже Юн.

Шукайте у місцевих клініках професіоналів, які надають лікування.

ТСА-Пілінг

Доктор Юн є великим прихильником TCA-пілінгу, хімічного пілінгу, який використовується для видалення зморшок, ліній, зміни кольору та плям.

Пілінг ТСА - це хімічний поверхнево-серединний пілінг на основі трихлороцтової кислоти. Цим пілінгом проводять лікування акне, пігментації, постакне, омолодження шкіри та усунення зморшок, корекцію ознак фото- і хроностаріння, гіперпігментації, кератозу.

Результати пілінгу TCA середньої глибини можуть конкурувати з результатами деяких фракційних лазерів, але вони на сотні, якщо не тисячі доларів дешевші. Але його варто робити тільки у професіоналів.

Інтервальне голодування

Періодичне голодування може стимулювати процес аутофагії, а це внутрішньоклітинне оновлення, зазначає лікар.

Це процес, коли ваше тіло позбавляється від використаних і небажаних внутрішньоклітинних органел і білків, створюючи шлях для кращого функціонування клітин в цілому.