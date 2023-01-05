"Вони стріляли в лоб". Росіяни розстріляли сім'ю, яка возила хліб в окуповану Сумщину

Що сталося з подружжям

З 24 лютого Олена та Анатолій допомагали односельчанам і мешканцям сусідніх громад. Вони возили хліб, а ще торгували продуктами у власному магазинчику, який орендували в січні. Проте окупанти розграбували його.

За словами Олени, вони купували в них продукти за українські гроші, а ще наказали працювати аж до самої ночі.

"Торгуйте до темна, вас супроводять додому. Але, що залишиться в магазині, напишіть, що продуктів немає, і почепіть на двері та закривайте магазин", - сказали їм солдати.

Олена та Анатолій так і зробили. Вранці в магазині булі зірвані замки, двері настіж розчинені, а всередині - бардак.

Анатолій та Олена возили хліб до окупованих громад Сумщини (фото: suspilne.media)

Щоб забезпечити населення продуктами, пара щодня їздила до Сум. Вони попереджали військових, що будуть їздити сусідніми селами. Ті спочатку супроводжували їх, а потім дозволили все робити самостійно.

Однак 15 березня на під’їзді до села по подружжю відкрили вогонь, хоча окупанти були попереджені про приїзд. Пізніше з машини дістали 40 куль.

"Вони стріляли в лоб і по моїй правій стороні. Чоловіку попало в голову. Я бачила, що в нього тільки красна піна пішла і на щоці велика дірка була", - каже Олена.

Чоловік Олени Анатолій загинув на місці трагедії (фото: suspilne.media)

Її чоловік Анатолій помер, а дружину транспортували до Сумської лікарні з множинними ураженнями правої та лівої кінцівок вогнепальними ураженнями та з важким травматичним шоком.

Машину, якою пара їздила, Олена віддала військовим, тому ще не може нею користуватися після пережитого. Анатолія поховали син та односельчани, поки вона була в лікарні.

Якщо запитати жінку, чи поїхала б вона знову, вона відповідає ствердно. Як казав її чоловік, хто як не ми.