Вони шокують кожного туриста: 5 найнезвичайніших островів світу

Світ сповнений дивовижних місць, і острови часто стають справжніми перлинами для мандрівників. Але деякі з них настільки унікальні, що відвідування перетворюється на незабутню пригоду.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять найбільш незвичайних островів, які неодмінно варто додати до свого списку мрій.

Острів Сокотра, Ємен

Сокотра - це острів, що ніби з іншої планети, завдяки своїй унікальній флорі та фауні. Він відомий своїми деревами крові дракона, які виглядають як величезні парасолі й виділяють червоний сік. Більше третини рослин і тварин острова не зустрічаються більше ніде на Землі.

Тут можна побачити химерні пейзажі, що нагадують декорації до фантастичних фільмів. Острів віддалений від цивілізації, тому туристи мають можливість відчути справжню дику природу.

Крім того, Сокотра є ідеальним місцем для дайвінгу завдяки багатим кораловим рифам. Культура острова також унікальна: тут збереглися древні традиції місцевого населення. Відвідавши Сокотру, ви ніби потрапите до світу, що застиг у часі.

Острів Сокотра (фото: Вікіпедія)

Острів Пасхи, Чилі

Острів Пасхи відомий своїми величезними кам'яними статуями Моаї, які зберігають безліч таємниць. На цьому вулканічному острові, що розташований у Тихому океані, створено понад 900 статуй, і кожна з них має унікальне обличчя.

До цього дня вчені сперечаються, як стародавні жителі зуміли транспортувати й встановити такі велетенські скульптури. Туристи, які відвідують острів, можуть побачити залишки стародавньої культури рапануї та зануритися в атмосферу загадок минулого.

Окрім історії, тут можна насолодитися чудовими пляжами й неймовірними заходами сонця. Острів Пасхи приваблює тих, хто прагне не лише відпочинку, а й дослідження загадок людської цивілізації. Прогулянки серед Моаї залишають незабутнє враження й надихають на роздуми про велич історії.

Острів Пасхі (фото: Вікіпедія)

Острів Пальма Джумейра, ОАЕ

Пальма Джумейра - це справжній архітектурний шедевр і символ людських інженерних досягнень. Острів створений у формі пальми й повністю побудований людиною на узбережжі Дубаю.

Тут розташовані розкішні готелі, вілли та торгові центри, що робить його популярним серед багатих і знаменитих. Для туристів це місце пропонує неймовірні можливості для відпочинку: від пляжів до підводних ресторанів. Також тут можна спробувати водні види спорту або насолодитися видом на Дубай із гелікоптера.

Пальма Джумейра вражає не лише своєю масштабністю, але й увагою до деталей у дизайні. Кожен куточок острова створений для того, щоб залишити незабутні враження. Цей острів - ідеальне місце для тих, хто шукає розкоші та комфорту.

Острів Пальма Джумейра (фото: Вікіпедія)

Сухопутний "острів" Айерс Рок, Австралія

У самому серці Австралії знаходиться унікальний острів-скеля, відомий як Айєрс Рок або Улуру. Ця величезна монолітна скеля височіє над рівниною і є священним місцем для місцевих аборигенів. Її червонуватий колір змінюється протягом дня, створюючи враження живого ландшафту.

Туристи приїжджають сюди, щоб побачити це диво природи й дізнатися про культурну спадщину місцевих народів. Острів також приваблює любителів піших походів і фотографів, які прагнуть зафіксувати його неповторну красу.

Тут можна зануритися в атмосферу стародавніх легенд і традицій, які збереглися до нашого часу. Відвідини Улуру - це подорож у глибини австралійської природи та культури.

Улуру (фото: Вікіпедія)

Острів "Бухта свободи", Канада

Катерина Кінг і Уейн Адамс із Канади 25 років тому зрозуміли, що придбати власний будинок для них нереально. Тому вони вирішили створити плавучий дім, який з часом перетворився на справжній острів.

Будівництво почалося у 1991 році, маючи лише ножівку та молоток. Зараз будинок складається з 12 секцій, включаючи оранжерею, кухню, майстерню та навіть художню галерею.

Подружжя називає свій дім "Бухтою свободи", а Уейн підкреслює, що сам забив кожен цвях під час будівництва. Загальна вага цієї унікальної споруди становить 500 тонн.

Острів "Бухта свободи" (фото: скриншот youtube.com/@GreatBigStory)