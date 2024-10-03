"Вони ніби знущаються": Ніколас Карма поскаржився на неадекватну поведінку людей (відео)

Як відомо, блогер Ніколас Карма (справжнє ім'я Микола Бучак) прославився тим, що почав знімати для соцмереж (Instagram, TikTok) популярну програму про вартість луків перехожих, а також українських знаменитостей.

"Я підходжу до людини. І якщо я один раз запитав, мені відмовили, я поважаю її вибір. І я це відео ні в якому разі нікуди не публікуватиму. Бо обличчя - це частина персональних даних. Ніхто не має права знімати і публікувати без згоди", - наголосив він.

Карма зазначив, що йому не раз відмовляли і звичайні люди, і публічні, і він нормально до цього ставиться. Але останнім часом до нього самому почали підходити і прямо починати "тикати" в обличчя телефоном і запитувати: "Скільки коштує ваш лук?", що дуже дратує.

При цьому він намагається ніяк не реагувати та йти геть.

"Мені напишуть у коментарях, що я "зловив зірку". Я такий поганий, фу, тому що, коли я підходжу, мені кажуть", - відверто розповів блогер.

Ніколас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)

При цьому він зазначив, що люди навіть не знають, скільки разів на день до нього підходять і запитують це. При цьому роблять це не для контенту, а ніби знущаються та насміхаються.

Водночас він відкритий до живого спілкування і не проти, коли на вулиці до нього підходять, обіймають та бажають гарного дня.

"Я вже не знаю, як на це реагувати. Якщо я якось не так відреагую або взагалі проігнорую, мене зас..ут просто в коментарях. Я не був готовий до такого", - зазначив Ніколас Карма.

Також він підсумував, що тепер відстоюватиме свої особисті кордони.

"Якщо я не відстоюватиму свої особисті кордони, я просто поїду головою", - сказав блогер.

Як відреагували у мережі

Фоловери Ніколаса Карми порадили йому не звертати уваги і залишатися таким самим, як він є:

"Бережи цю людину в собі! Ти - диво", - зазначила співачка Оля Цибульська

"Обіймаю", - написав телеведучий Леонід Мартинчик

"Ніколас, це інша сторона медалі. Не слухайте нікого - ви прекрасна, добра людина"

"Усьому є межа. І ти маєш на це повне право"

"Терпіння і сил вам. Популярність та слава - вони такі, підступні".

Ніколас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)