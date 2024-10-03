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"Вони ніби знущаються": Ніколас Карма поскаржився на неадекватну поведінку людей (відео)

Ніколас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)
Автор: Катерина Собкова

Популярний блогер Ніколас Карма записав гнівне відео про те, що люди на вулицях надто часто стали підходити до нього і запитувати "Скільки коштує ваш лук?", що порушує його особисті кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його новий пост у Instagram.

Як відомо, блогер Ніколас Карма (справжнє ім'я Микола Бучак) прославився тим, що почав знімати для соцмереж (Instagram, TikTok) популярну програму про вартість луків перехожих, а також українських знаменитостей.

"Я підходжу до людини. І якщо я один раз запитав, мені відмовили, я поважаю її вибір. І я це відео ні в якому разі нікуди не публікуватиму. Бо обличчя - це частина персональних даних. Ніхто не має права знімати і публікувати без згоди", - наголосив він.

Карма зазначив, що йому не раз відмовляли і звичайні люди, і публічні, і він нормально до цього ставиться. Але останнім часом до нього самому почали підходити і прямо починати "тикати" в обличчя телефоном і запитувати: "Скільки коштує ваш лук?", що дуже дратує.

При цьому він намагається ніяк не реагувати та йти геть.

"Мені напишуть у коментарях, що я "зловив зірку". Я такий поганий, фу, тому що, коли я підходжу, мені кажуть", - відверто розповів блогер.

Ніколас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)

При цьому він зазначив, що люди навіть не знають, скільки разів на день до нього підходять і запитують це. При цьому роблять це не для контенту, а ніби знущаються та насміхаються.

Водночас він відкритий до живого спілкування і не проти, коли на вулиці до нього підходять, обіймають та бажають гарного дня.

"Я вже не знаю, як на це реагувати. Якщо я якось не так відреагую або взагалі проігнорую, мене зас..ут просто в коментарях. Я не був готовий до такого", - зазначив Ніколас Карма.

Також він підсумував, що тепер відстоюватиме свої особисті кордони.

"Якщо я не відстоюватиму свої особисті кордони, я просто поїду головою", - сказав блогер.

 

Як відреагували у мережі

Фоловери Ніколаса Карми порадили йому не звертати уваги і залишатися таким самим, як він є:

  • "Бережи цю людину в собі! Ти - диво", - зазначила співачка Оля Цибульська
  • "Обіймаю", - написав телеведучий Леонід Мартинчик
  • "Ніколас, це інша сторона медалі. Не слухайте нікого - ви прекрасна, добра людина"
  • "Усьому є межа. І ти маєш на це повне право"
  • "Терпіння і сил вам. Популярність та слава - вони такі, підступні".

Ніколас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)

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