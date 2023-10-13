UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вони нас спалюють". У мережі з'явилися останні повідомлення цілої сім'ї з дітьми, яку вбив ХАМАС (фото)

ХАМАС вбив цілу сім'ю з дітьми (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Ізраїльсько-американська родина, на чий будинок напав ХАМАС, надіслала своїм родичам повідомлення, щоб повідомити, що з ними все гаразд. Проте за годину все змінилося й вони описали свої останні миті життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Моторошні деталі

36-річний Джонні Сіман, його 35-річна дружина Тамар, троє дітей віком від двох до п'яти років і їхня 70-річна бабуся Керол були вбиті терористами ХАМАС.

Усі вони були громадянами США, проте вже певний час проживали неподалік Сектора Газа. Дружина Тамар написала їхнім друзям в Австралії, що вони в безпеці. 

Бабуся Керол та родина Джонні Сімана (фото: dailymail.co.uk)

Вона написала своїм сіднейським друзям з бетонного бункера свого будинку: "Привіт, хлопці, ми в підвалі нашого будинку, у нас усе гаразд.

Через годину текстові повідомлення припинилися.

Бабуся Джонні написала своїй сестрі, яка живе в Ізраїлі: "Вони тут. Вони нас спалюють. Ми задихаємося". Її застрелили у власній кімнаті.

Інсценізація останніх повідомлень друзям в Австралії (фото: dailymail.co.uk)

У результаті терористи вбили всю родину включно з малолітніми дітьми.

"Наші серця розбиті. Ціла родина була вбита злісними вбивцями, які розстріляли дітей і батьків просто тому, що вони були євреями. І це лише одна історія серед багатьох. Це нестерпно", - поділилися емоціями друзі загиблих із журналістами.

Загибле подружжя виховувало трьох дітей (фото: dailymail.co.uk)

Що відомо про сім'ю

35-річна Тамар була громадською активісткою. Вона боролася за те, щоб стати головою регіональної ради Ешколя в південному окрузі Ізраїлю. Буквально за чотири дні до загибелі Тамар опублікувала у Facebook свою виборчу кампанію.

Про інших членів загиблої сім'ї невідомо багато деталей.

Нагадаємо, що 7 жовтня ХАМАС близько 06:30 завдав масованого ракетного удару по території Ізраїля. Як розповів речник Сил оборони Ізраїля Даніель Хагарі, було випущено понад 2 000 ракет. Після цього бойовики проникли на південь країни.

Раніше ми повідомляли про те, що бойовики ХАМАС вбили відомого футболіста.

А ще писали про те, що терористи вбили видатного фізика, який багато років працював в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль