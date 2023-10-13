"Вони нас спалюють". У мережі з'явилися останні повідомлення цілої сім'ї з дітьми, яку вбив ХАМАС (фото)

Моторошні деталі

36-річний Джонні Сіман, його 35-річна дружина Тамар, троє дітей віком від двох до п'яти років і їхня 70-річна бабуся Керол були вбиті терористами ХАМАС.

Усі вони були громадянами США, проте вже певний час проживали неподалік Сектора Газа. Дружина Тамар написала їхнім друзям в Австралії, що вони в безпеці.

Бабуся Керол та родина Джонні Сімана (фото: dailymail.co.uk)

Вона написала своїм сіднейським друзям з бетонного бункера свого будинку: "Привіт, хлопці, ми в підвалі нашого будинку, у нас усе гаразд.

Через годину текстові повідомлення припинилися.

Бабуся Джонні написала своїй сестрі, яка живе в Ізраїлі: "Вони тут. Вони нас спалюють. Ми задихаємося". Її застрелили у власній кімнаті.

Інсценізація останніх повідомлень друзям в Австралії (фото: dailymail.co.uk)

У результаті терористи вбили всю родину включно з малолітніми дітьми.

"Наші серця розбиті. Ціла родина була вбита злісними вбивцями, які розстріляли дітей і батьків просто тому, що вони були євреями. І це лише одна історія серед багатьох. Це нестерпно", - поділилися емоціями друзі загиблих із журналістами.

Загибле подружжя виховувало трьох дітей (фото: dailymail.co.uk)

Що відомо про сім'ю

35-річна Тамар була громадською активісткою. Вона боролася за те, щоб стати головою регіональної ради Ешколя в південному окрузі Ізраїлю. Буквально за чотири дні до загибелі Тамар опублікувала у Facebook свою виборчу кампанію.

Про інших членів загиблої сім'ї невідомо багато деталей.

Нагадаємо, що 7 жовтня ХАМАС близько 06:30 завдав масованого ракетного удару по території Ізраїля. Як розповів речник Сил оборони Ізраїля Даніель Хагарі, було випущено понад 2 000 ракет. Після цього бойовики проникли на південь країни.