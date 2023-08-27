"Вони намагаються вбивати наших дітей за кордоном". У Німеччині росіяни напали на українців

Поодинокий пікет-провокація росіянки

Українка з Києва Олександра Магурова, яка зараз перебуває у Німеччині, розповіла на своїй сторінці у Facebook про дивний пікет росіянки на мітингу на честь Дня Незалежності України.

"Вперше у нашому маленькому містечку ми зіткнулися з провокацією на мирних зборах. Прямо серед людей представниця РФ дістала свій прапор, одягла його на плечі та пішла гуляти натовпом українців. Чим викликала багато емоцій", - пише Олександра.

Вона зазначила, що на цю провокацію найсильніше відреагувала 8-річна дівчинка, з якою сталася істерика. Вона просила маму відвести її до поліції, питала, чи справжня у них зброя, чому ця жінка так вільно гуляє і якщо поліція їй там дозволяє ходити, то це дозволить і вбити.

"На жаль, сьогодні ми стали свідками одиночного пікету, який спрямований на право вбивати українців без наслідків. Поліція відповідала, що розуміє, що це провокація. Але вона просто ходить площею зі своїм прапором. Як і ми зі своїми. На що я відповіла, що під цим прапором йдуть щодня вбивати. І вбивають щодня", - додала Магурова.

Росіянин напав на дітей у вишиванках

Але найжахливіша ситуація сталася після мітингу і в ній постраждав син Олександри та його друг. Дорослий чоловік вистежив двох дітей у парку. Йому не сподобалося, що вони були у вишиванках та розмовляли між собою українською мовою.

"Дорослий російськомовний чоловік скинув у річку 10-річного українця. Йому не сподобалося, що діти розмовляли між собою українською. Вони після мітингу були у вишиванках та гуляли у місцевому парку. Тому він дуже швидко їх ідентифікував. Сказав, що такої мови, як українська, не існує. Шпурнув у хлопчика скляну пляшку, а за нею і самого хлопчика. На металеві конструкції мосту з приблизно двометрової висоти. Коли хлопчик намагався вилізти з річки, погрожував скинути ще раз", - розповіла Магурова.

Вона додала, що заяви до поліції вони написали, до лікарні, де всі зафіксували, звернулися. Хлопчик поки що почувається не дуже добре – у нього болить голова, плече, пробита нога. Госпіталізація йому не знадобилася, але у дитини ще й шок.

"Вони намагаються вбивати наших дітей уже в Німеччині. Мене також цікавить фіксація психологічної травми дітям, які стали свідками нападу на свого друга та дівчинки. Показати розбиту голову та кров на нозі можна, а істерику та страх - ні", - написала українка.

У коментарях вона додала, що нападник у парку був разом із дружиною. Саме вона його утримала від повторного скидання дитини у воду.

Батько постраждалого хлопчика поїхав до місця події та знайшов пляшку, яку кинув росіянин. Є шанс, що на ній залишились відбитки пальців. На жаль, у парку немає камер. І фактично - все стало відомо лише зі слів постраждалої дитини та решти дітей, які стали свідками цього інциденту. Поки вони добігли до дорослих, росіянин вже втік.

Крім того, у коментарях порекомендували написати заяву і на росіянку з прапором, оскільки виявилось, що вона показувала непристойні жести українцям ("тикала факи"). Така поведінка підпадає під адміністративне порушення, зокрема під статтю про хуліганство.