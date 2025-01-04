Вони можуть бути токсичними. Три продукти, які ніколи не можна зберігати в холодильнику

Які продукти не можна зберігати в холодильнику?

Дієтолог Джанві Сангхві розказала про три овочі, які не слід класти в холодильник. Це цибуля, часник та картопля.

Вживання цих неправильно зберіганих овочів може призвести, серед іншого до харчового отруєння.

Його симптоми:

нудота,

блювота,

діарея,

втрата апетиту,

легка лихоманка

слабкість,

головний біль.

Хоча зазвичай отруєння швидко минає, воно може тривати кілька днів. При появі будь-яких тривожних симптомів негайно зверніться до лікаря.

Чому не можна зберігати цибулю в холодильнику?

У списку також часник і картопля. За словами експерта, зберігання цибулі в холодильнику може призвести до розвитку цвілі та кашоподібної консистенції. Це відбувається через надлишок вологи, а вживання гнилої цибулі може викликати захворювання травлення.

Це пов’язано з тим, що цвіль на харчових продуктах може виробляти мікотоксини - отруйні хімічні речовини, які можуть викликати захворювання. Ось чому цибулю слід зберігати в прохолодному, темному та сухому місці, наприклад, у кухонній шафі.

Часник в холодильнику становить подібну загрозу.

"При зберіганні в холодильнику часник може прорости і стати гумовим, втрачаючи свій смак і силу. Він може мати гіркуватий і менш привабливий смак, і водночас у ньому розвиваються шкідливі для здоров’я пліснява та грибки", - пояснила дієтолог.

Картопля - ще один продукт, який може стати шкідливим при зберіганні в холодильнику.

Охолодження призводить до того, що крохмаль перетворюється на цукор, що призводить до солодшого смаку та зернистої текстури. За словами Джханві Сангві, приготування цієї картоплі при високих температурах може призвести до утворення акриламіду, потенційно шкідливої ​​сполуки.