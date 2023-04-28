Вони можуть бути розпливчастими. Лікар назвав головні симптоми раку яєчників

Рак яєчників часто залишається недіагностованим до тих пір, поки він не досягне пізньої стадії через те, що його симптоми нечіткі і часто збігаються зі звичними станами.

Доктор Френкі Джексон-Спенсер попередив, що симптоми раку можуть бути "розпливчастими" та назвав їх, пише Express.

Які симптоми раку яєчників

Існує дев'ять потенційних симптомів раку яєчників, які можуть виникнути: від здуття живота до дуже швидкого відчуття ситості під час їжі.

Доктор Джексон-Спенсер зазначив, що рак може викликати втрату апетиту чи навіть біль у животі. За його словами, деякі жінки можуть відчувати часті позиви до сечовипускання, аномальні вагінальні кровотечі та незрозумілу втому.

Іншою можливою ознакою раку яєчників є незрозуміла втрата ваги та зміна характеру випорожнень.

Дев'ять можливих симптомів раку яєчників:

Здуття живота.

Швидке почуття ситості.

Втрата апетиту.

Біль в животі.

Часта потреба в сечовипусканні.

Аномальна вагінальна кровотеча.

Нез'ясовна втома.

Нез'ясовна втрата ваги.

Зміна випорожнень.

Тому важливо, щоб за будь-яких таких симптомів ви звернулися до лікаря. Ваш терапевт допоможе зробити аналіз крові, внутрішній огляд чи направити вас на УЗД.

"Рак яєчників, виявлений на ранній стадії, може бути менш серйозним, тому дуже важливо озброїтися якнайбільшою кількістю знань", - зазначає медик.

Зазначимо, що жінки старше 65 років більше схильні до ризику розвитку раку яєчників. Також лікар додав, що приблизно від 5 до 10 відсотків випадків раку яєчників вважаються спадковими.