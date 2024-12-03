"Вони мають бути важкими". Тренер розкрив всю правду про жироспалюючі тренування

Чи має значення, чи горить жир на тренуванні?

Суть схуднення не в тому, щоб на тренуванні "спалювати жир", а в тому, щоб створити дефіцит калорій. Це означає, що потрібно споживати менше калорій, ніж організм витрачає протягом дня. Тому жир може "горіти" навіть тоді, коли ви лежите на дивані, дивлячись улюблений серіал, або спите.

Ключовим у тренуваннях є те, що м'язи використовують калорії, коли виконують будь-яку роботу, навіть якщо ця енергія надходить не із жирових запасів, а з глікогену або глюкози.

Чому тренування має бути важким?

"Тренування мусить бути інтенсивним і важким, і на це є дві основні причини", - сказав тренер.

Лише важке тренування сприяє стимуляції росту та підтримки м'язів, що робить тіло підтягнутим, пропорційним та естетичним.

Чим більше зусиль докладаєте під час тренування, тим більше калорій витрачає організм. Це допомагає підтримувати калорійний дефіцит, необхідний для схуднення.

Міфи про "жироспалюючі тренування"

На YouTube і в соціальних мережах можна знайти тисячі відео з назвами на кшталт "жироспалюючі тренування". Але, як зазначають фахівці, ці ролики часто є популізмом і створені для задоволення бажань глядачів, а не на основі реальних знань про фізіологію. Причини популярності таких відео прості:

Багато авторів цих відео - не експерти у фітнесі, а люди, які мало розуміють принципи роботи тіла.

Глядач хоче чути прості, приємні пояснення та "чарівні рішення". Автори дають аудиторії саме це, навіть якщо це суперечить реальності.

Як скинути вагу

Не шукайте "жироспалюючі" тренування. Схуднення базується на малокалорійному способі життя, а не на тому, який саме субстрат (жир чи вуглеводи) використовується під час тренування. Інтенсивність фізичної активності потрібна для побудови ефектного тіла та збільшення витрат калорій, але не варто зациклюватися на тому, чи "спалюється жир" саме під час вправ.

Забудьте про псевдонаукові міфи і працюйте над тим, щоб тренування приносило максимум користі, а життя було здоровим і активним.