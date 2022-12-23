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Вони крадуть ваші гроші! Список ліків-фуфломіцинів, яких повно в аптеках

Лікарка назвала популярні ліки-фуфломіцини (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Коли нас долає гостре респіраторне захворювання, ми, зазвичай, біжимо в аптеку, де представлена широка "лінійка" противірусних препаратів, різних крапель в ніс, антисептиків тощо. Або ж ми хочемо покращити роботу мозку і витрачаємося на ноотропи. Але ці препарати не працюють!

Про це розповіла в Instagram лікар-отоларинголог Катерина Горон.

Які ліки не працюють?

  • Гомеопатія (тонзилотрен, цинабсин, лімфоміозот...)
  • Противірусні при застуді (аміксин, новірин...), крім озельтамавіра, який ефективний при грипі.
  • Краплі в ніс з антибіотиком при застуді. Місцеве застосування антибіотиків сумнівне, так як вони не потрапляють з порожнини носа в пазухи (ізофа, полідекса).
  • Краплі з колоїдним сріблом (коларгол, протаргол), мають більше побічних ефектів, ніж користі.
  • Ноотропи (пірацетам, кавінтон...) та вітаміни групи В при втраті слуху чи шумі у вухах.
  • Бактеріальні лізати (ісміжен, лантіген Б, бронхомунал).
  • Інгаляції з акнтисептиками (декасан...). Антисептики взагалі не повинні застосовуватись для інгаляцій.

Як перевірити доказовість препаратів?

Це можна зробити за допомогою сайту Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) або ж на українському сайті dokazovo.in.ua

Введіть назву препарату в графу пошуку і дізнайтеся, наскільки він ефективний за оцінками різних міжнародних організацій.

Лікарка радить при лікуванні будь-яких захворювань застосовувати декілька доказових препаратів замість безлічі, які не діють.

Також ми писали, як вилікувати ГРВІ і не залишити всі гроші в аптеці.

Крім того читайте, при яких симптомах не можна робити інгаляцію.

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