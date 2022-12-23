Вони крадуть ваші гроші! Список ліків-фуфломіцинів, яких повно в аптеках

Коли нас долає гостре респіраторне захворювання, ми, зазвичай, біжимо в аптеку, де представлена широка "лінійка" противірусних препаратів, різних крапель в ніс, антисептиків тощо. Або ж ми хочемо покращити роботу мозку і витрачаємося на ноотропи. Але ці препарати не працюють!
Про це розповіла в Instagram лікар-отоларинголог Катерина Горон.
Це можна зробити за допомогою сайту Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) або ж на українському сайті dokazovo.in.ua
Введіть назву препарату в графу пошуку і дізнайтеся, наскільки він ефективний за оцінками різних міжнародних організацій.
Лікарка радить при лікуванні будь-яких захворювань застосовувати декілька доказових препаратів замість безлічі, які не діють.
Також ми писали, як вилікувати ГРВІ і не залишити всі гроші в аптеці.
Крім того читайте, при яких симптомах не можна робити інгаляцію.