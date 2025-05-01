Педіатр назвала ліки, які не можна давати дітям: вони безпечні лише для батьків

Чим шкідливі заспокійливі

За словами медика, заспокійливі для дітей застосовуються тільки за призначенням лікаря і лише за наявності показань - підвищена тривожність, проблеми зі сном, гіперактивність або стрес. Важливо пам’ятати, що самостійно призначати будь-які заспокійливі не можна, навіть "на травах", адже вони можуть викликати алергію або посилити проблему.

"Заспокійливі потрібні не дітям, а батькам. Діти мають бути швидкими рухливими і незручними. Це їх фізіологічне право. Уявіть дитина, що не може розповісти про свої почуття і єдине, як вона може їх проявити - це активністю і капризами", - пояснила педіатр.

Є заспокійливі засоби, які психіатри призначають діткам із РДУГ (розлад дефіциту уваги і гіперактивності). Але це має бути виключно призначення психіатра.

Часто найкращий спосіб допомогти дитині - це режим дня, підтримка, любов і консультація спеціаліста. Заспокійливі препарати знімають симптоми, але не вирішують причину тривожності.

Як заспокоїти дитину без ліків

Щоб заспокоїти дитину без ліків, важливо використовувати м’які, природні методи, які відповідають її віку та емоційному стану.

Обійми, тримання за руку, погладжування по спинці - це сильний заспокійливий сигнал для дитини. Малюків можна взяти на руки або загорнути в ковдру.

Тиха зона

Створіть куточок з улюбленими іграшками, подушками, книжками. Це може стати місцем, де дитина відпочиває від подразників.

Ігри для зняття напруги

Фізична активність і творчість знижують стрес. Ігри з рухом (танці, біг, стрибки) допомагають "випустити пар".

Чіткий режим

Передбачуваність дає відчуття безпеки. Режим сну, харчування та прогулянок дуже важливий.