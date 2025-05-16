Вона здатна "задушити" весь сад: як назавжди подолати "безсмертну" поросль вишні

Садова вишня радує весняним цвітінням і щедрим урожаєм, але часто приносить і клопоти. Одна з найпоширеніших проблем - коренева поросль, яка швидко поширюється і псує вигляд ділянки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найефективніші методи боротьби з порослю - від простого обрізання до застосування гербіцидів.

Ручне видалення

Найпоширеніший метод - виривати або обрізати поросль вручну. Проте важливо не зрізати пагін "під корінь", бо це стимулює ще активніше зростання. Краще залишати приблизно 30 см над рівнем землі - це сигнал для кореня припинити ріст.

Регулярне видалення порослі за такою схемою поступово зменшує її кількість. Також потрібно вчасно знищувати молоді пагони, поки вони не встигли зміцнитися.

Окольцювання для ослаблення живлення

Ще один метод - кільцевий надріз кори внизу стовбура. Він порушує рух соків і зменшує енергію, яка йде на утворення порослі. Надріз має бути 1-2 см шириною, на висоті 10-15 см від землі, і повністю охоплювати стовбур.

Цей метод особливо ефективний для старих дерев, які регулярно дають велику кількість пагонів. Виконувати окольцювання слід дуже обережно, щоб не пошкодити дерево надто сильно.

Викопати траншею навколо дерева допоможе зупинити ріст порослі (фото: Freepik.com)

Створення підземного бар’єру

Для радикального обмеження порослі варто зупинити її на рівні коренів. Навколо вишні викопайте траншею завглибшки до 50 см і шириною близько 1,5 м. У неї встановлюється бар’єр - листи шиферу, металу чи профнастилу, які не дозволять кореню проростати далі.

Цей спосіб трудомісткий, але ефективний на роки - вишня залишиться в межах визначеної зони. Таке рішення особливо корисне, якщо вишня росте поряд з грядками або клумбами.

Хімічні методи

Якщо механічні способи не допомагають, на допомогу приходять гербіциди. Системні препарати, такі як "Раундап", "Арбонал" або "Ураган", вбираються в листя і проникають до коренів, вбиваючи рослину зсередини.

Контактні гербіциди ("Гліфосат", "Торнадо") знищують лише ті частини порослі, на які потрапляють, тому вимагають точного нанесення. Обробку найкраще проводити в суху погоду, обережно уникаючи попадання на інші рослини. Важливо дотримуватись інструкцій і не перевищувати дозування, щоб не зашкодити ґрунту та дереву.