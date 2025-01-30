Вона не топить жир! Експерт рознесла в пух і прах популярну косметичну процедуру

Ліполітики останніми роками набули популярності як метод боротьби із зайвими жировими відкладеннями. Ці препарати використовують для локального зменшення жирових тканин за допомогою ін’єкцій. Проте їхня ефективність та безпека викликають суперечки серед медичних експертів.

Про це розповідає РБК-Україна (проект styler) з посиланням на науково-доказового блогера Яну Токар в Instagram.

Як працюють ліполітики?

Ліполітики можна поділити на дві основні групи залежно від механізму дії:

Прямі ліполітики

Препарати цієї групи безпосередньо руйнують мембрани жирових клітин (адипоцитів), спричиняючи їх цитоліз – загибель. Головним активним компонентом таких засобів є дезоксихолат натрію, який розчиняє мембрани клітин, вивільняючи тригліцериди. Після цього вони виводяться з організму через лімфатичну систему.

Непрямі ліполітики

Натомість непрямі ліполітики діють через активацію метаболічних процесів, які сприяють поступовій деградації жирових клітин без їхнього руйнування. Основними речовинами у складі таких препаратів є фосфатидилхолін, L-карнітин тощо. Вони стимулюють апоптоз (запрограмовану клітинну смерть) та прискорюють розщеплення жиру природним шляхом.

Чи справді ліполітики ефективні?

Попри численні рекламні обіцянки, наразі немає точних наукових даних, які б підтверджували сталий ефект від використання ліполітиків. Відсоток руйнування жирової тканини індивідуальний і залежить від багатьох факторів - від складу препарату до особливостей організму пацієнта. Крім того, ефект може бути тимчасовим, а організм може компенсувати втрату жиру іншими механізмами.

"Якби ліполітики працювали так, як каже реклама, я б уже давно була моделлю Victoria’s Secret", - написала Яна.

Чому після ліполітиків можна знову набрати вагу?

Попри можливий ефект у зменшенні жирових відкладень, існують фактори, що можуть сприяти повторному набору ваги після ін’єкцій:

Гіпертрофія залишкових адипоцитів

Навіть після руйнування певної частини жирових клітин, ті, що залишилися, можуть збільшуватись у розмірі, накопичуючи більше жиру.

Перерозподіл жирової тканини

Якщо жирова тканина зникає в одній зоні (наприклад, на животі), організм може компенсувати втрати, накопичуючи жирові відкладення в інших місцях, таких як стегна або руки.

Збереження енергетичного балансу

Якщо людина продовжує споживати більше калорій, ніж витрачає, організм знайде спосіб накопичити надлишкову енергію, що може призвести до збільшення маси тіла.

Гормональні зміни

Руйнування жирових клітин може впливати на рівень гормонів, зокрема лептину (гормону ситості) та адипонектину (відповідає за регуляцію жирового обміну). Це може спричинити підвищений апетит та уповільнення метаболізму.

Метаболічна адаптація

Організм має природну здатність адаптуватися до змін ваги. Якщо частина жирових клітин знищена, метаболізм може сповільнитися, що призведе до швидкого повернення жирових відкладень.

Ліполітики можуть бути допоміжним методом корекції фігури, проте їх не варто розглядати як панацею від зайвої ваги.

Без правильного харчування, фізичної активності та загального контролю способу життя будь-який ефект від ліполітиків може виявитися короткочасним або навіть призвести до непередбачуваних наслідків. Перед застосуванням таких препаратів варто проконсультуватися з лікарем і оцінити всі можливі ризики.