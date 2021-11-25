На Волыни жестоко избили и заживо похоронили мужчину, чтобы не возвращать долг (видео)

Несчастный смог выбраться из "могилы", после чего он обратился к правоохранителям за помощью.

Полицейские уже установили и задержали двоих его мучителей - ими оказались местные жители 23-х и 30-и лет. По месту жительства мужчин оперативники и следователи провели обыски и изъяли вещдоки.

На Волыни злоумышленники на кладбище заживо "похоронили" избитого мужчину (фото: npu.gov.ua)

Сам же пострадавший был госпитализирован в больницу и попал в реанимацию - сейчас за его жизнь борются медики.

Как выяснилось, один местный житель задолжал мужчине деньги, из-за чего между гражданами возник конфликт.

"Чтобы его "решить", должник обратился к общим знакомым. Назначив потерпевшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали", - рассказали в полиции.

Также "группа поддержки" должника стреляла из оружия над головой своей жертвы, а затем отобрала машину и телефон.

Потом злоумышленники вывезли несчастного на кладбище, где силой заставили выкопать "могилу" и забросали его почвой.

Пострадавший смог выбраться из своей "могилы" и обратился в полицию (фото: npu.gov.ua)

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Впрочем, после проведения необходимых следственных действий их действия могут быть дополнительно квалифицированы.

Преступников задержали, решается вопрос о мере пресечения (фото: npu.gov.ua)

Кроме того, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Злоумышленникам грозит срок заключения до 10 лет.

Видео: на Волыни преступники избили, ограбили и заживо "похоронили" мужчину