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На Волыни умерла 1,5-летняя девочка: врач просто отказалась ее осматривать

Автор: Светлана Мащенко

На Волыни умерла полуторагодовалая девочка, которую накануне отказалась осматривать семейный врач. Маленькой Юлианы не стало в ночь на пятницу, 14 мая. Родители в отчаянии, ведь врачи винят в смерти дочери именно их.

Об этом сообщает uagit.tv.

Ребенка 2019 года из села Глухи привезли в больницу в пгт Старая Выжевка с очень высокой температурой. Малышка умерла этой же ночью.

По словам мамы девочки Екатерины Курилюк, родители обращались за помощью к семейному врачу, когда ребенку стало плохо.

Медик отказалась приехать осмотреть Юлиану, мотивировав это тем, что она, мол, "не должна работать круглосуточно".

Теперь родители в отчаянии. Они потеряли ребенка, а врачи пытаются (со слов матери) переложить вину в смерти дочери на них.

Фото: На Волыни умерла маленькая девочка (facebook.com/Старовижівщина)

"В Старой Выжевке (Волынская область), семейный врач отказалась осмотреть больного ребенка. Девочка 2019 года рождения умерла. Кто убивает наших детей? Такие врачи или медицинская реформа? Довольны ли украинцы работой семейных врачей?"- говорится в заметке одного из пользователей Facebook.

Ранее мы писали, что в Киеве ребенок умер на процедуре в больнице. В смерти малыша обвиняют врачей, которые тянули с оказанием мальчику помощи.

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