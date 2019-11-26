На Волыни умер младенец из-за халатности врачей: подробности жуткой трагедии

На Волыни умер младенец, которому было меньше месяца. Трагедия случилась из-за врожденного порока кишечника, но о болезни врачи родителям ничего не сообщили. Убитые горем родители обвиняют в случившемся врачей.

Даниил умер на следующий день после своего крещения. В справке о смерти написано, что у малыша был врожденный порок кишечника. О том, что у ребенка такой недуг его родители узнали только после смерти сына.

У 28-летней Надежды это была шестая беременность. В роддоме говорят, что во время родов никаких осложнений не было, и ребенок был полностью здоров.

Младенец умер на Волыни из-за халатности врачей (видео: ТСН)

После рождения в первое время у младенца болел животик, но врачи успокаивали родителей и говорили, что это нормальное состояние для новорожденного.

Когда мальчику через несколько недель стало плохо родители обратились к медикам. Врач скорой помощи Тамара Белецкая рассказала, что ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, он был синий и вялый.

Чтобы спасти ребенка врачи вызвали специалистов из Луцка. За жизнь младенца боролись восемь часов, но спасти его врачам так и не удалось. Бабушка рассказала, что накануне трагедии у матери ребенка было мало молока и ему решили дать немного коровьего молока.

Врачи рассказали, что если у ребенка был порок кишечника, то даже малое количество коровьего молока могло послужить пусковым механизмом к обострению патологии.

В смерти своего ребенка родители винят врачей. Они уверены, что если бы в роддоме своевременно распознали врожденную болезнь и рассказали об особенностях питания, то трагедии можно было бы избежать.