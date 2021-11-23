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На Волыни учительница физики избила ученика (видео)

Автор: Роман Мирончук

В селе Цмины Камень-Каширского района Волынской области учительница физики избила ученика.

Об этом инциденте сообщает Telegram-канал "Чорний лист".

На видео видно, как учительница ругает школьника, а потом хватает его за ухо и бьет по лицу.

Кроме того, в это время в кабинете присутствует еще одна женщина. Видео снимали через замочную скважину.

На эту ситуацию обратил внимание местный телеканал "Конкурент TV", который связался с директором школы и узнал ее мнение касательного этого инцидента в школе.

"Мы позвали родителей, учеников и учительницу. Учительница уже извинилась. Там провокативная ситуация случилась, и мы это расследуем", - сказала директор Людмила Лавринюк.

Инцидент произошел с учеником 9 класса. Школьники якобы постоянно стучали в кабинет и убегали, поэтому у учительницы не выдержали нервы.

Интересно, что подобные случаи происходили и раньше, но, по словам директора школы, это было давно.

"Дети сейчас тяжелые. Вы сами понимаете, что они создают определенные ситуации. Мы говорили, что учитель не имеет права срываться", - добавила директор.

Директор школы прокомментировала инцидент (видео: YouTube)

Напомним, в Николаеве водитель троллейбуса избила беременную женщину с ребенком.

Мы также писали о том, что в Одессе доставщик суши нокаутировал мужчину с инвалидностью.

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Волынская областьизбиение ребенка