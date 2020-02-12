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На Волыни в страшном ДТП погиб молодой ветеран АТО: все подробности

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 13:14
На Волыни в страшном ДТП погиб молодой ветеран АТО: все подробности
Ветеран АТО погиб в страшном ДТП на Волыни (фото: torange.biz)

Ветеран АТО Артур Зектер погиб после страшной аварии

Ветеран АТО Артур Зектер попал в серьезную аварию на трассе Ковлеь-Львов вместе со своим другом Максимом Конопским. К сожалению, от полученных травм 30-летний Зектер скончался на месте.

В данное время 24-летний Конопский лежит в Ковельской центральной районной больнице. Врачи удалили ему селезенку и подшили печень. У молодого человека серьезная травма головы и лица. Кости лица перебиты.

На Волыни в страшном ДТП погиб молодой ветеран АТО: все подробности

Артур Зектер (фото из соцсетей)

Лобовое столкновение Opel Astra, в котором ехали ветераны АТО, и грузовика Renault Magnum произошло в Волынской области утром 10 февраля. При этом водитель грузовика жив, но получил травмы.

На Волыни в страшном ДТП погиб молодой ветеран АТО: все подробности

Артур Зектер (фото из соцсетей)

Ветераны АТО были зажаты после столкновения, и спасателям пришлось их вырезать из разбитой машины. Об этом сообщает местное издание "Радар".

На Волыни в страшном ДТП погиб молодой ветеран АТО: все подробности

Максим Конопский (фото из соцсетей)

У выжившего Максима Конопского редкая группа крови 4+. Нужны доноры. Мать парня просит о помощи.

На Волыни в страшном ДТП погиб молодой ветеран АТО: все подробности

По факту ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего.

Напомним, что в Киеве избили ветерана АТО Николая Ворошнова после того, как он сделал замечание нарушителю ПДД. Инцидент произошел на Березняках перед выездом на Дарницкий мост.

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