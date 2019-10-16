На Волыни нашли тело чиновника, которого искали всей Украиной

В Волынской области нашли тело пропавшего директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексея Веремийчика. Труп чиновника обнаружили в озере Любязь. Об этом сообщает ТСН.

Мужчина исчез еще в субботу, 12 октября и с тех пор его искали всей Украиной. Известно, что Алексей поехал на рыбалку в компании с тремя друзьями, а лодка внезапно перевернулась.

Трое друзей остались у лодки, а Веремийчик решил поплыть, чтобы позвать на помощь людей. После этого он исчез. Пропавшего чиновника искали пять дней спасатели-водолазы, кинологи и сотни волонтеров. Люди искали его даже на вертолете, прочесывая территорию.

Алексей Веремийчик руководил в Луцком горсовете департаментом семьи, молодежи и спорта. У него осталась жена и маленькая дочь.

Алексей Веремийчик мертв (Facebook)