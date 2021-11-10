На Волыни младенцы после крестин попадают в больницу с коронавирусом: "все на кислородной поддержке"

В Волынской областной инфекционной больнице находятся младенцы, которые на крестинах и после посещения родственников подхватили коронавирус.

Как рассказала исполняющая обязанности руководителя Волынской областной инфекционной больницы Галина Морочковская, в больнице с коронавирусом лечат или находятся с подозрением 26 детей, сообщают "Волынские новости".

Кроме того, из них 15 имеют положительный тест на коронавирус, а остальные – с подозрением.

Отмечается, что 10 детей, находящихся на лечении, имеют возраст – до года, а самому маленькому пациенту всего лишь 8 дней.

Также в Волынской областной детской больнице есть такие малыши с коронавирусной инфекцией, которым буквально несколько недель.



"У нас есть дети, которым 14 дней, 18 дней и которые находятся в реанимации. Мы выписываем здорового ребенка после рождения, приходят родственники, делают крестины и они к нам едут уже с подхваченным ковидом, все на кислородной поддержке есть и тяжелые, инкубированные", – рассказала руководительница областного медицинского объединения защиты материнства и детства Ирина Горавская.