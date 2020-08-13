На Волыни девочке-подростку удалили огромную опухоль-монстр

На Волыни врачи прооперировали девушку с опухолью (фото: pixabay.com)

В Волынской области врачи прооперировали 15-летнюю девочку

В Волынской области произошел редкий случай в детской хирургической практике. 4 августа 2020 года за помощью к детским хирургам Волынской областной детской клинической больницы обратилась больная 15 лет с опухолью в брюшной полости.

Как сообщается на странице медучреждения в Facebook, команда специалистов учреждения в составе заведующих хирургических отделений, хирургов детских Владимира Селюка и Валентина Мартынюка и детского анестезиолога Надежды Катаман успешно провела сложное оперативное вмешательство, в ходе которого удалена опухоль огромных размеров.

Опухоль весом в три килограмма практически заполнила всю брюшную полость несовершеннолетней девочки.

К счастью, в данном случае опухоль (цистоаденома левого яичника) оказалась доброкачественной и пациентка в удовлетворительном состоянии выписана домой.

"Не оставляйте без внимания тех изменений в организме детей, которые могут потребовать консультаций детских врачей специалистов. Своевременно обращайтесь за медицинской помощью!" - написали врачи под фото.

Фото можно посмотреть по ссылке.

Как мы ранее писали, в Днепре в больнице имени Руднева шестимесячному ребенку была успешно удалена челюстная опухоль. Жизненно важные органы остались не поврежденными, эстетика лица при этом сохранилась.

Также мы сообщали, что во Львове хирурги провели уникальную операцию. Они удалили 8-летнему мальчику редкостную опухоль носа, которая угрожала жизни ребенка и провоцировала частые кровотечения.